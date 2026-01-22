'Um precisa do outro e vamos juntos resgatar o Brasil das mãos sujas do PT', disse Flávio - AFP

Publicado 22/01/2026 13:18

A fala ocorreu após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelar o encontro, alegando conflito de agenda. A visita havia sido solicitada pela defesa de Bolsonaro e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A declaração foi dada à "CNN Brasil".

Na mesma entrevista, Flávio reiterou que sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto "não é novidade" e afirmou que a decisão já havia sido tomada pelo pai, em carta divulgada em dezembro de 2025. "Um precisa do outro e vamos juntos resgatar o Brasil das mãos sujas do PT", disse.

Nos bastidores, a avaliação é de que o encontro entre Tarcísio e Bolsonaro poderia resultar em um gesto público de alinhamento ao projeto presidencial do senador. Segundo a colunista Roseann Kennedy, no Estadão Analisa, o governador optou por evitar a visita justamente para não ser "enquadrado" politicamente pelo ex-presidente.