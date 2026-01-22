Cidades do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registraram os maiores volumes de chuva do País nos últimos dias - Reprodução

Publicado 22/01/2026 13:03

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira, 22, alertas de chuvas para diversas regiões do País, com áreas em amarelo e laranja, indicando diferentes níveis de risco com as precipitações. Das cinco regiões, apenas os Estados do Sul estão fora dos alertas, que valem até o próximo sábado, 24.

No alerta amarelo, que indica risco potencial, estão incluídas áreas das seguintes localidades:

Goiás

Minas Gerais

Espírito Santo

Tocantins

Maranhão

Acre

Pará

Mato Grosso

Rondônia

Amazonas

Bahia

Rio de Janeiro

Piauí

Distrito Federal

A recomendação é que a população redobre a atenção para alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios. As chuvas previstas variam de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia.

Já o alerta laranja, que representa risco mais elevado e possibilidade de danos, atinge regiões das seguintes localidades:

Goiás

Minas Gerais

Pará

Bahia

Tocantins

Maranhão

Mato Grosso

Acre

Espírito Santo

Amazonas

Rondônia

Piauí

Roraima

Amapá

São Paulo

Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

Nessa situação, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, com precipitações esperadas de 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia.

Segundo informações da Climatempo, cidades do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro registraram os maiores volumes de chuva do País nos últimos dias, com acumulados entre 100 mm e pouco mais de 200 mm em vários pontos.

Em acordo com os alertas emitidos pelo Inmet, a previsão indica continuidade das chuvas até o fim da semana, em razão do segundo evento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, que permanece ativo sobre a região Sudeste até sábado, 24.