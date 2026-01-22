Nikolas percorre um trajeto de 240 quilômetros a pé junto a parlamentares e apoiadores - Reprodução / Redes sociais

Nikolas percorre um trajeto de 240 quilômetros a pé junto a parlamentares e apoiadoresReprodução / Redes sociais

Publicado 22/01/2026 13:41

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não recebeu comunicação prévia da realização da caminhada iniciada em 19 de janeiro pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na BR-040, entre o município de Paracatu (MG) e o Distrito Federal. Em nota na quarta-feira, 21, a corporação informou que monitora o deslocamento e destacou "riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via".

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que monitora o deslocamento de parlamentares e populares de Paracatu (MG) em direção a Brasília (DF) pela BR-040", diz. A instituição acrescentou: "Por questões estritamente operacionais e de segurança viária, a PRF ressalta os riscos inerentes ao fluxo extraordinário na via, visto que não houve comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito, o que impediu o planejamento antecipado de medidas mitigadoras de risco para o trecho".

Em nota, a assessoria de Nikolas disse que a decisão de iniciar a caminhada foi tomada no mesmo dia em que o deputado estava em Paracatu para a entrega de uma emenda parlamentar, "o que explica a decisão e a execução terem ocorrido no mesmo dia". A assessoria também disse que, no próprio dia do início da caminhada, encaminhou ofícios à PRF e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o comunicado oficial do percurso pela BR-040.

"Ressalta-se que no primeiro dia o número de pessoas ainda era pequeno por ser o primeiro dia", diz a nota do parlamentar. "Vale ressaltar que a Secretaria-Executiva da Diretoria de Operações da PRF confirmou o recebimento do ofício e seu cadastramento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Ou seja, houve comunicação formal dentro das possibilidades concretas do caso", continua.

A assessoria prossegue: "Além da PRF, os demais órgãos de segurança pública que visam garantir a ordem constitucional estão sendo oficiados na medida em que os trajetos estão sendo viabilizados. A caminhada segue de forma pacífica e monitorada, atualmente pela BR-040, e a previsão de chegada em Brasília é dia 25 de janeiro, com encerramento na Praça do Cruzeiro. O deputado mantém diálogo permanente com as autoridades e reafirma o compromisso com a segurança e o respeito às instituições".

Nikolas percorre um trajeto de 240 quilômetros a pé junto a parlamentares e apoiadores, como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no âmbito do inquérito sobre a trama golpista. Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A unidade é conhecida como "Papudinha". Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de reclusão.