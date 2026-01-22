Advogados negam que Filipe Martins tenha acessado o perfil no LinkeInReprodução / Internet
Moraes dá 15 dias para PGR se manifestar sobre pedido da defesa de Filipe Martins
Ex-assessor de Bolsonaro foi preso preventivamente no dia 2 por descumprimento de medidas cautelares
Moraes dá 15 dias para PGR se manifestar sobre pedido da defesa de Filipe Martins
Ex-assessor de Bolsonaro foi preso preventivamente no dia 2 por descumprimento de medidas cautelares
Anvisa determina recolhimento e suspensão de lote do chocolate Laka
Falha técnica faz com que os ingredientes descritos no rótulo não correspondam aos apresentados pelo produto
Governo quer que Enamed seja exame de proficiência para médicos
Medida precisa passar pelo Congresso e valeria para edições futuras
Saiba como câmeras de monitoramento em praia da Bahia levaram à prisão de Sérgio Nahas
Empresário foi condenado por assassinar sua mulher há quase 24 anos
Malafaia critica Flávio Bolsonaro e volta a defender Tarcísio como candidato da direita
Segundo o pastor, a forma como a escolha do ex-presidente foi conduzida revela fragilidade política
Flávio compartilha publicação favorável à flexibilização de posse e porte de armas
Pré-candidato à Presidência retomou uma das principais bandeiras do pai na área da segurança pública
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.