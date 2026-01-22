Falha na embalagem do chocolate Laka oferece risco a celíacos e alérgicos ao glútenDivulgação
Anvisa determina recolhimento e suspensão de lote do chocolate Laka
Falha técnica faz com que os ingredientes descritos no rótulo não correspondam aos apresentados pelo produto
Governo quer que Enamed seja exame de proficiência para médicos
Medida precisa passar pelo Congresso e valeria para edições futuras
Saiba como câmeras de monitoramento em praia da Bahia levaram à prisão de Sérgio Nahas
Empresário foi condenado por assassinar sua mulher há quase 24 anos
Malafaia critica Flávio Bolsonaro e volta a defender Tarcísio como candidato da direita
Segundo o pastor, a forma como a escolha do ex-presidente foi conduzida revela fragilidade política
Flávio compartilha publicação favorável à flexibilização de posse e porte de armas
Pré-candidato à Presidência retomou uma das principais bandeiras do pai na área da segurança pública
Ministério de Minas e Energia anuncia início da elaboração da Estratégia Nacional de Terras Raras
Plano vai definir diretrizes e metas para desenvolver a cadeia no Brasil, em alinhamento com as políticas industrial e ambiental
