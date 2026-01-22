Postagem de Tarcísio de Freitas reafirma lealdade a BolsonaroMarcelo Camargo/Agência Brasil
Sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na…— Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 22, 2026
Na mesma publicação, o governador disse ainda que "qualquer informação diferente" sobre sua situação — no caso, a candidatura à reeleição — "não passa de especulação".
Tarcísio também registrou que vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro — atualmente preso na Papudinha, em Brasília — no dia 29. Ele afirmou que "é e será grato e leal a Bolsonaro" e destacou que vai "prestar o total apoio e solidariedade" durante a visita.
