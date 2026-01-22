Caso é investigado pela Delegacia de Augusto Corrêa como morte acidental - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/01/2026 10:28

Uma adolescente, de 15 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica por meio de um celular conectado à tomada, na zona rural de Augusto Corrêa, no interior do Pará. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

O acidente ocorreu entre 22h e 23h de quinta-feira (15). O pai da vítima encontrou a filha ferida dentro da residência e acionou o socorro. A jovem foi levada a um hospital do município. Em seguida, devido à gravidade do caso, a adolescente foi transferida para o Hospital Metropolitano, na Grande Belém, onde faleceu na segunda-feira (19).

Em nota, a concessionária Equatorial Pará informou que enviou uma equipe técnica ao local para verificar uma possível oscilação de energia, mas que não foram encontradas alterações nos últimos 30 dias. A empresa destacou que segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

O caso é investigado pela Delegacia de Augusto Corrêa como morte acidental.