Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de triagem ao chegar ao local do acidente - Corpo de Bombeiros / Reprodução

Publicado 22/01/2026 09:29

Um ônibus de turismo capotou na BR-251, na noite desta quarta-feira (21), na zona rural de Francisco Sá, em Minas Gerais. Cinco pessoas morreram, incluindo um bebê, e outras 43 ficaram feridas, sendo nove em estado grave.

Com destino a Itapema (SC), o veículo havia saído de Arapiraca (AL) e tombou às margens da rodovia, na altura do km 474, por volta das 22h30. As informações são do "Estado de Minas".

O Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de triagem ao chegar ao local do acidente. Cinco pessoas morreram, nove tiveram ferimentos graves, com múltiplas fraturas, e 32 ficaram com ferimentos leves ou sem lesões aparentes.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros (MG), conforme a gravidade dos ferimentos. A área do acidente foi isolada para a realização da perícia da Polícia Civil.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Samu, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil.