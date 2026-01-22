Mulher foi identificada como Barbara Denise Folha de Oliveira, de 34 anos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/01/2026 08:59

Uma mulher, identificada como Barbara Denise Folha de Oliveira, de 34 anos, foi encontrada morta em sua casa na última terça-feira (20), com moedas dentro da boca, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O ex-marido da vítima, principal suspeito do crime, foi preso na madrugada desta quinta-feira (22).

De acordo com a ocorrência, os policiais militares encontraram a vítima já sem vida. Foram solicitados exames ao Instituto Médio Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o autor foi localizado na Zona Leste da capital após os agentes receberem uma ligação do suspeito, que desejava se entregar. Ele foi preso e conduzido à delegacia especializada, onde a prisão foi formalizada.