Reynaldo Gianecchini - Reprodução de vídeo / TV Globo

Reynaldo GianecchiniReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/03/2026 12:02

Rio - Reynaldo Gianecchini participou do "É de Casa", da TV Globo, neste sábado (7), e relembrou o período em que foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, em 2011. O ator de 53 anos, então, falou sobre as mudanças que ocorreram em sua vida depois de enfrentar o câncer raro, que atinge as células encarregadas de fazer a defesa do organismo.

"Até hoje ainda caem as fichas dessa mudança tão radical. Quando você está à beira da morte, você começa a questionar: O que faz sentido? o que não faz? da onde eu vim? para onde vou? Viver agora o presente se torna muito necessário, com tudo o que a gente tem para usufruir da presença, mesmo os perrengues. Tudo faz parte de um crescimento para entender as coisas. Meu foco mudou", relatou Giane.

"Comecei a criar tempo para viver a vida, não só trabalhar. Ter mais tempo para ter uma conversa gostosa, contemplar mais, tomar um café com calma. Claro que nossa vida é louca e continua sendo, a gente tem uma rotina de muito trabalho, viagem, mas achar tempo para as coisas. Deixou de ser prioridade só essa loucura de trabalho, e comecei a criar espaço para viver a vida. Tem sido bem interessante, viver mais na presença", acrescentou ele, que está em cartaz no Teatro Claro Mais, no Rio, com o espetáculo "Um dia Muito Especial", ao lado de Maria Casadevall.