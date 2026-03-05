Sonia Abrão se revolta com fala de Chaiany sobre Babu no 'BBB 26' e manda participantes para o 'inferno' - Reprodução / Rede TV!

Publicado 05/03/2026 17:11

Rio - A apresentadora Sonia Abrão voltou a comentar o clima tenso do "Big Brother Brasil 26" e reagiu com indignação a uma fala de Chaiany em defesa de Babu Santana. A declaração foi exibida no programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!, desta quinta-feira (5).



Durante a atração, Sonia criticou a postura da sister após ela afirmar que não pretende se afastar do colega de confinamento. A apresentadora disparou: “Pega a mão do Babu e vai com ele para o inferno. Porque, realmente, gente, o que é isso? E outra, em uma conversa que ela tava tendo com a Solange, ela fala ‘eu até simpatizo com a Ana…’”, disse.



A reação repercutiu rapidamente nas redes sociais. Muitos internautas comentaram a sinceridade da jornalista. “Ainda não me acostumei a estar do mesmo lado de Sonia Abrão, que loucura (risos)”, escreveu uma usuária no X. "Mais uma canetada da Sonia Abrão", brincou um perfil. "Eu penso e ela fala", disse um internauta.



A fala que motivou a crítica da apresentadora ocorreu na tarde de quarta-feira (4), dentro da casa do reality. Em conversa com Samira, Chaiany reforçou que pretende manter sua aliança com Babu. "Não largo a mão do Babu, de jeito nenhum. Larguei a dela porque eu tive motivo, mas não concordo com tudo que está acontecendo, coisa que não entra na minha cabeça”, declarou.



Na sequência, a participante comentou sua visão sobre Ana Paula Renault, outra figura envolvida na discussão dentro do confinamento. "Eu tenho minha opinião da Ana Paula e ninguém entra na minha mente para tirar, não. [...] Eu sei o que eu vi ali, o que eu vejo nela. [...] Eu sei que ela tem coração bom”, afirmou a sister.

