Voz rouca de Murilo Benício chama atenção em Três Graças e motivo é revelado
A mudança rapidamente virou assunto nas redes sociais. Internautas comentaram o tom da voz do personagem e reagiram com bom humor. “Ai, não consigo levar essa voz do Ferette a sério”, escreveu uma usuária no X, antigo Twitter. “TV no mudo com essa voz do Ferette”, brincou outro perfil. Houve ainda quem ironizasse: “Não tô aguentando essa voz de taquara rachada do Ferette”. “O Ferette com essa vozinha fina, não tô dando conta”, comentou mais um telespectador. Veja a cena:
Três Graças caminha para a reta final e tem seu último capítulo previsto para ir ao ar no dia 15 de maio.
