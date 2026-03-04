Voz rouca de Murilo Benício chama atenção em Três Graças e motivo é revelado - Reprodução TV Globo

Voz rouca de Murilo Benício chama atenção em Três Graças e motivo é reveladoReprodução TV Globo

Publicado 04/03/2026 22:55

Um detalhe curioso chamou a atenção de quem acompanhou Três Graças na noite desta quarta-feira (4). Murilo Benício, que dá vida ao vilão Ferette na novela das nove escrita por Aguinaldo Silva, apareceu em cena com a voz diferente do habitual, mais fraca e rouca.



A mudança rapidamente virou assunto nas redes sociais. Internautas comentaram o tom da voz do personagem e reagiram com bom humor. “Ai, não consigo levar essa voz do Ferette a sério”, escreveu uma usuária no X, antigo Twitter. “TV no mudo com essa voz do Ferette”, brincou outro perfil. Houve ainda quem ironizasse: “Não tô aguentando essa voz de taquara rachada do Ferette”. “O Ferette com essa vozinha fina, não tô dando conta”, comentou mais um telespectador. Veja a cena:



#TrêsGraças pic.twitter.com/cDRr17FmHJ — TV Globo (@tvglobo) March 4, 2026

O motivo para a mudança foi explicado por Grazi Massafera, que interpreta Arminda na trama. A atriz contou que Murilo estava se recuperando de uma virose quando gravou as cenas exibidas. “Gravamos muito e, às vezes, a imunidade cai”, afirmou Grazi.



Três Graças caminha para a reta final e tem seu último capítulo previsto para ir ao ar no dia 15 de maio.