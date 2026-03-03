Ticiane Pinheiroe Otaviano CostaReprodução de vídeo
Ver essa foto no Instagram
Ticiane Pinheiro enfrentará Otaviano Costa na 'Batalha do Lip Sync'
Artistas já iniciaram os ensaios
Vídeo! Galvão Bueno canta 'La Bamba' no 'Progama do Ratinho' e movimenta a web
Apresentador estreou à frente do 'Galvão FC' nesta segunda-feira (2)
João Camargo adianta que 'segredos serão revelados' na reta final de 'Êta Mundo Melhor!'
Ator comenta emoção dos últimos capítulos da trama e trabalho na primeira versão de 'Vale Tudo'
Confissão de Raul e Joélly em 'Três Graças' incendeia as redes
Sequência, exibida no desfecho do episódio, provocou uma enxurrada de comentários indignados
Vídeo! Galvão Bueno leva torta na cara e diverte internautas
Locutor participou do 'Domingo Legal', no SBT
Leandro Lima analisa complexidade de Herculano em 'Três Graças': 'Medo de sujar a própria imagem'
Ator também fala sobre a família e a morte do pai, em decorrência de um câncer no pâncreas