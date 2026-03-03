Ticiane Pinheiroe Otaviano Costa - Reprodução de vídeo

Publicado 03/03/2026 10:32

Rio - Ticiane Pinheiro e Otaviano Costa vão se enfrentar na "Batalha do Lip Sync", neste domingo (8). Com direito a caracterização especial e balé, os artistas farão duas grandes apresentações no quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo, e plateia decidirá quem vai vencer a disputa.

Mulher de César Tralli, apresentador do "Jornal Nacional", Tici comentou o desafio de participar do quadro em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta terça-feira (3). "É muita coisa, dança, letra, porque no Lip Sync você tem que articular as palavras, e ou eu danço ou canto. O tico e teco não funciona muito. É muita coisa, mas acho que vai melhorando. Mais um dia de ensaio. Torçam por mim", disse ela, que falou sobre seu adversário: "Ele é super performático. Muito bom em tudo o que ele faz".

Otaviano também se manifestou sobre a participação no quadro. "É senhora Tralli, o bicho vai pegar... Nunca imaginei uma entrega que fosse demandar tanto fisicamente, porque tem que dublar, dançar, coreografar... e não é pouco para um meninão de 52 (anos), que fez essa abertura no meio desse peito aqui", afirmou ele, se referindo à cirurgia cardíaca que fez no ano passado.