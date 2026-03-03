João Camargo avalia últimas emoções da trama - Divulgação/Rodrigo Lopes

Publicado 03/03/2026 05:00

Rio - Com mais de quatro décadas de carreira, João Camargo volta a se destacar em "Etâ Mundo Melhor!", novela das 18h da TV Globo. Conhecido por personagens marcantes desde a estreia em "Vale Tudo" (1988), o ator de 65 anos interpreta padre Lucas, guardião dos segredos dos personagens da trama e peça-chave de momentos decisivos da reta final do folhetim.

"Eu já acabei de gravar e com certeza segredos serão revelados. Só isso que eu posso falar, senão eu conto o final da novela", despista. O sacerdote participará diretamente de cenas decisivas. "Serão revelados segredos e algumas verdades, e o Padre Lucas vai participar desses momentos", adianta o ator.

João afirma que sua relação com a espiritualidade é diferente do personagem. "Eu sou batizado no catolicismo e tenho fé, mas não sou praticante, não. Tenho fé em boas energias, em boas vibrações e em fazer o bem. Acredito nessas coisas, nas forças da natureza, no poder superior".

Se em cena os conflitos do vilão Ernesto (Eriberto Leão) e do duvidoso Celso (Rainer Cadete) causam tensão no personagem, o ambiente nos bastidores é de descontração. O artista destaca o clima leve devido à presença de colegas conhecidos pelo talento no humor como Luís Miranda, Evelyn Castro e Heloisa Périssé.

"Os bastidores dessa novela são muito divertidos. Eu não paro de rir. É maravilhoso. E também temos papos sérios sobre a profissão, né? Mas a maior parte do tempo é só risada. Graças a Deus. Porque trabalhar assim é muito bom. Então, desde a direção, os colegas, a técnica, o clima é maravilhoso, um clima alegre. Um clima muito para cima".

Com a história caminhando para as últimas semanas, a expectativa do artista é de um desfecho à altura da trajetória marcada pela bondade de padre Lucas. "Acho que é um final bom, porque ele foi uma pessoa tão boa. É uma pessoa boa, então eu quero para ele um final feliz, que continue sendo sereno e sensato, como foi durante a novela", afirma.

Já que as gravações de suas cenas em "Etâ Mundo Melhor!" estão encerradas, o ator aproveitou dias de descanso ao lado do marido em Teresópolis, na Região Serrana. "Vim ver minha mãe que mora aqui e a gente ficou um diazinho num hotel para curtir um pouco. Pretendo viajar também esse ano, estou pensando em ir à China, ainda não defini não", projeta.

Trajetória

Com uma trajetória consolidada na televisão e no teatro, João relembra o primeiro papel em novelas quando integrou o elenco de "Vale Tudo" (1988), dando vida ao personagem Freitas. O submisso assistente de Marco Aurélio (Reginaldo Faria) acaba preso no fim da trama após o empresário fugir do Brasil com Leila (Cassia Kis), a assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall).

"Eu tinha 28 anos, já estava fazendo teatro profissionalmente desde os 22 e tinha me formado pela UNIRIO. Fiz um curso em Londres de especialização na Royal Academy e foi uma novela extraordinária para o Brasil, então eu dei muita sorte na minha estreia na televisão", conta.

Décadas depois, o papel foi interpretado por Luís Lobianco no remake exibido no ano passado. O contato entre os dois foi marcado por respeito e admiração. "Ele me ligou e foi um respeito por mim que tinha feito o personagem antes. E eu achei também de um respeito do mais jovem por um ator mais velho. O que eu falei foi que ele ia fazer muito bem e não deu outra, ele arrasou. Um ator maravilhoso e uma pessoa muito legal".

Entre os trabalhos marcantes de João Camargo está Ofélio de "Cúmplices de um Resgate" (2015), do SBT. O público jovem aborda o ator com carinho até hoje. "Pelo fato de ser uma novela infantil, as crianças estão crescendo e ainda ficam muito emocionadas quando me veem. Eu fiz, inclusive, com a Larissa (Manoela). Ele era amigo e ajudava as crianças. Então, criou-se esse vínculo com o público infantil, isso é maravilhoso. Eles estão crescendo e continuam amando".

O veterano ainda alimenta sonhos na carreira. Um deles é viver o rei Lear, da tragédia clássica de William Shakespeare. "É um personagem que o ator tem que ter muita experiência, principalmente de vida porque ele é um velho rei. Se eu tiver a oportunidade de fazer esse papel, eu vou ficar muito feliz", revela.

Atualmente, João também está em cartaz com adaptação de "O Cravo e a Rosa", obra de Walcyr Carrasco. Ele interpreta o doutor Batista, papel que mistura humor e drama, combinação que atrai o artista. "Eu cheguei a uma conclusão, o que eu gosto mesmo é de um personagem que tenha muito humor, mas com momentos de drama, é o que eu tenho feito. Quando consegue reunir as duas coisas é maravilhoso, mas preferência eu não tenho, não."

Vida Pessoal

Fora dos holofotes, João mantém uma rotina disciplinada de cuidados com a saúde. "Eu faço ginástica todo dia, religiosamente, e passo creme antes de dormir. Meu marido que me indica, a gente se cuida, é muito importante. Por que só a mulher? Que bobagem é essa? Somos todos humanos e queremos ser belos e saudáveis", destaca.