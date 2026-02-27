Eliana - Bob Paulino / TV Globo

Publicado 27/02/2026 11:19

Rio - Eliana, de 53 anos, retorna às telinhas nas tardes de domingo da TV Globo no dia 15 de março! A apresentadora comandará o programa "Em Família com Eliana", que unirá música, competição e boas histórias.

"Podem esperar muita diversão. Gosto do humor, vocês sabem. E teremos ainda um auditório bastante ativo, participando a todo momento. Estou morrendo de saudade da minha plateia, quero recebê-los como se estivessem em suas casas", adianta Eliana.

Na atração, ela entrevistará famílias musicais famosas, receberá convidados e comentará vídeos que viralizaram nas redes sociais. O programa também promove uma competição musical, onde os participantes mostrarão seus talentos e contarão suas histórias. Eles serão avaliados por um time de jurados formado por famosos e pela plateia.

"Vamos visitar todo o Brasil por meio dessas famílias musicais, e a casa de cantores que foram transformados pela música. Quero saber o que mudou na vida desses artistas; o que a música proporcionou para eles. Acho que teremos histórias muito inspiradoras, dos artistas e das famílias de telespectadores que se apresentarão no nosso palco", diz a apresentadora.

"Ampliaremos o espaço para que todas as famílias que tenham ligação com música venham mostrar seus talentos na nossa competição, e ao contar suas histórias, traremos as curiosidades das regiões que moram, como as belezas naturais, gastronomia, cultura. Mostraremos um pouco de tudo do nosso país tendo essas famílias como representantes", completa.

'Estou pronta para ocupar meu espaço'

Na chamada do programa, divulgada pela TV Globo, nesta sexta-feira (27), Eliana revisita sua história nas telinhas e sua trajetória pessoal. Ela é mamãe de Arthur, de 15 anos, fruto do antigo relacionamento com João Marcelo Bôscoli, e de Manuela, de 8, da união atual com o diretor de televisão, Adriano Ricco.

"A vida passa muito rápido, mas, vendo dessa forma, o tempo quase para. Parece que foi ontem que eu estava aqui, dando meus primeiros passos na TV, sorrindo, me divertindo com o meu público, que, no final das contas, cresceu junto comigo", diz Eliana.

"Vivi momentos que marcaram gerações inteiras, mas o que mais me marcou não estava na TV, estava lá em casa. Família é um presente. Agora entendo! Se antes estava começando, hoje estou pronta para ocupar meu espaço e viver mais esse momento com vocês aqui nos domingos da Globo", concluiu.

