Rita Batista fará estreia em novelas como Ladisa em 'A Nobreza do Amor' - Globo/Estevam Avellar.

Rita Batista fará estreia em novelas como Ladisa em 'A Nobreza do Amor'Globo/Estevam Avellar.

Publicado 26/02/2026 19:08

Rio - A TV Globo divulgou o primeiro registro de Rita Batista caracterizada como Ladisa, personagem da novela "A Nobreza do Amor". A apresentadora deixou o "É de Casa" em novembro do ano passado para se dedicar a trama que irá substituir "Etâ Mundo Melhor!" em março.

Em sua estreia em novelas, a artista dará vida a uma mulher que, após a morte de seu marido em um protesto contra a tirania em Batanga, passa a fazer parte da resistência a Jendal (Lázaro Ramos), que assumiu o poder com um golpe.

Apesar de desconfiar de Dumi (Licínio Januário), o chefe da guarda real, Ladisa vai se tornar uma guerreira hábil e colaborar para tentar derrubar o governo do vilão. A personagem luta ao lado de Akin (André Luiz Miranda).