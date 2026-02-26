Rita Batista fará estreia em novelas como Ladisa em 'A Nobreza do Amor'Globo/Estevam Avellar.
Confira primeira imagem de Rita Batista em 'A Nobreza do Amor'
Apresentadora fará estreia em novelas no papel de Ladisa
Após oito anos afastada, Vera Fischer volta às novelas para participação especial
Atriz promete abalar a reta final de 'Êta Mundo Melhor!
Christiane Torloni brinca sobre possibilidade de participar do 'BBB 26': 'Você sabe quanto é o prêmio?'
Atriz disse que foi 'uma brincadeira do bem' dos internautas
No ar em 'Coração Acelerado', Leticia Spiller defende personagem: 'Heroína muito humana'
Atriz comenta desenrolar da trama e o protagonismo feminino no gênero sertanejo
'Avenida Brasil' será reexibida no ‘Vale a Pena Ver de Novo’
Novela retorna às telinhas a partir do dia 30 de março
Ana Maria Braga repudia fala machista de jogador do Bragantino: 'Não basta só pedir perdão'
Apresentadora saiu em defesa da árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos durante o 'Mais Você'
