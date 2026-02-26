Christiane Torloni durante o 'Sem Censura' - Reprodução de vídeo / TV Brasil

Christiane Torloni durante o 'Sem Censura'Reprodução de vídeo / TV Brasil

Publicado 26/02/2026 09:37 | Atualizado 26/02/2026 12:08

Rio - Christiane Torloni, de 69 anos, comentou os rumores de ser uma possível participante do "Big Brother Brasil 26" em entrevista ao "Sem Censura", da TV Brasil. A atriz recordou o furor nas redes sociais em relação ao seu nome, as montagens feitas pelos internautas dela em possíveis situações dento do reality show, como atendendo uma ligação do Big Fone e retornando de um paredão, e disse como reagiu ao caso.

"Tinha um monte de mensagens dizendo 'Chris, está acontecendo um movimento muito engraçado, as pessoas te colocaram dentro da casa'. Falei: 'é impossível'. Quando você sente que tem um sorriso que vem no rosto, tudo muda, né?... Falei 'isso é uma brincadeira do bem, não é uma brincadeira do mal'. Fui olhando as palavras usadas, a gente lida com palavras, né, palavras têm uma energia danada, e não tem uma palavra feia, má. De algum jeito, alguém está dizendo 'eu te amo'. É um jeito engraçado de dizer, né?", afirmou a artista, na última terça-feira (24).

Christiane lembrou que a cantora Simone chegou a compartilhar uma imagem gerada por inteligência artificial usando uma camisa com a hashtag 'time Torloni'. "Ela falou assim: 'isso é muito engraçado'".

Com seu nome em alta, a atriz decidiu lucrar com a situação. "Bom, vou ganhar uma grana com isso. Vou ficar quieta , feito um tambaqui, que daqui a pouco vai rolar. E rolou. Quando a gente não gosta, a gente logo diz 'olha, isso aqui é uma palhaçada, estou fora'. Quando a gente gosta, a gente vê onde vai dar".

Na entrevista, ela, ainda, brincou com a chance de participar da atração. "Ainda não acabou, não. Você sabe quanto é o prêmio? Estamos negociando". Vale lembrar que o grande vencedor desta edição embolsará mais de R$ 5 milhões. Questionada se não haveria chances dela entrar no "BBB", Torloni reagiu: "Vamos negociar o prêmio?".



