Leticia SpillerManoella Mello / TV Globo

Publicado 25/02/2026 05:00

Rio - Afastada das novelas desde 2018, Leticia Spiller interpreta Janete em "Coração Acelerado", novela das 19h da TV Globo. Na trama, a personagem sofre com a morte do pai, Eliomar (Stepan Nercessian), e vai enfrentar diversas dificuldades para realizar um desejo do familiar de vê-la se dando bem com a irmã, Zilá (Leandra Leal). A atriz de 52 anos celebra o papel no folhetim de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e defende a mãe de Agrado (Isadora Cruz).

"Eu acho que ela é uma heroína muito humana. Uma loba autêntica. É um protagonismo importante ao contar a história dessa ancestralidade feminina. Está sendo um grande presente viver a Janete. Para mim, ter uma personagem dessa nessa altura da vida é um presente e a confirmação de que eu fiz a escolha certa", celebra Leticia.

Janete voltou à Bom Retorno depois de saber do problema de saúde do pai. Ela havia deixado a cidade por causa do rompimento público do noivado com Alaorzinho (Daniel de Oliveira), que agora é casado Zilá, e para seguir o sonho de ser cantora. "Eles iam se casar, mas o Alaorzinho vem de uma geração que era ainda mais machista do que a geração atual. Dentro do universo sertanejo ainda existe muito preconceito e tanto o pai da Janete como o noivo não davam força para ela ascender e brilhar", lembra a atriz.

Leticia reforça que a personagem não se acomodou com a estabilidade financeira que a união com o herdeiro do Grupo Amaral traria para sua vida e demonstrou coragem ao escolher outro caminho. "Ela poderia ser uma mulher acomodada, falar: 'Vou me apegar ao meu noivo, que é milionário, que pode me dar um futuro'...Ela escolheu encarar o risco, o desafio de buscar o seu sonho, seguir o seu coração".

O reencontro de Janete e Alaorzinho após mais de duas décadas, entretanto, trouxe à tona os sentimentos do passado. O empresário chegou a fazer uma serenata para a cantora, a beijou - apesar de não se lembrar de nada - e expôs para a mulher a vontade de se separar. "Acho que eles são um grande amor um do outro. Eles não se esqueceram. Quando ela se encontra com ele, treme. Ele demonstra também", destaca Spiller.

Janete escondeu o passado doloroso da filha enquanto conseguiu. A verdade só veio à tona quando Agrado começou a namorar João Raul (Filipe Bragança) e descobriu que Naiane (Isabelle Drummond), ex do astro do sertanejo, é sua prima. Mãe e filha romperam relações por um período, mas têm se aproximado novamente na história. Spiller, então, exalta a parceria com Isadora Cruz em cena. "Maravilhosa. A gente se identificou de cara. Já abracei como filha. A gente está tendo uma conexão muito grande em cena, está sendo lindo", relata.

A artista, por fim, avalia o espaço conquistado por artistas femininas no gênero. Nomes como Ana Castela e a dupla Maiara e Maraisa fizeram participações na novela, assim como Paula Fernandes que interpretou Maria Cecília, falecida mãe de Janete e Zilá, no início da história. "Fico feliz das mulheres estarem ascendendo cada vez mais na música sertaneja, que era um ambiente muito masculino. É hora das mulheres. As mulheres têm que contar essa história também", opina.