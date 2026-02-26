Vera Fischer fará participação especial nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor! - Globo/Beatriz Damy

Vera Fischer fará participação especial nos capítulos finais de Êta Mundo Melhor!Globo/Beatriz Damy

Publicado 26/02/2026 15:03 | Atualizado 26/02/2026 15:05

Rio - Após oito anos afastada das novelas, Vera Fischer volta aos estúdios para uma participação especial em "Êta Mundo Melhor!", trama das 18h da TV Globo. Aos 74 anos, a atriz entra nos capítulos finais da história e interpreta Rosalinda, personagem que, no passado, venceu Cunegundes (Elizabeth Savalla) no concurso Miss Piracema.

fotogaleria

Na novela, Rosalinda retorna à cidade para um evento que relembra a antiga disputa e aproveita a ocasião para visitar Cunegundes em seu sítio. A presença da personagem promete mexer com as certezas da rival e trazer novos ares à reta final da trama.“Voltar aos estúdios é sempre especial para qualquer atriz. Eu, por exemplo, passei quase 40 anos da minha vida gravando sem parar. Esse retorno foi leve, feliz, e claro que dá um gostinho de quero mais. Atuar é o que me move, e tendo papéis que façam sentido pra mim, por que não?”, afirma Vera, que não aparecia em novelas desde Espelho da Vida.Sobre a dinâmica em cena, a atriz destaca a parceria com Elizabeth Savalla. “Rosalinda chega com essa energia provocadora, quase divertida, para sacudir a Cunegundes e mostrar que a vida pode ser mais generosa do que ela imagina. Contracenar com a Elizabeth foi ótimo. Ela é uma atriz brilhante, com uma história também. A gente se diverte muito em cena, existe uma cumplicidade ali. São encontros assim que fazem a novela ganhar ainda mais sabor”, diz.A participação de Vera Fischer começa a ir ao ar a partir do capítulo da próxima quinta-feira (5). Misteriosa e segura de si, Rosalinda surge como uma figura capaz de virar o mundo de Cunegundes de cabeça para baixo e acrescentar novos conflitos ao desfecho da história.