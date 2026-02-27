Paulinho (Romulo Estrela) confronta Ferette (Murilo Benício) sobre a morte de seu pai - Fabio Rocha / TVGlobo

Publicado 27/02/2026 08:44

Rio - Paulinho (Romulo Estrela) e Ferette (Murilo Benício) terão um embate em cena prevista para ir ao ar na próxima terça-feira (3), em "Três Graças", da TV Globo. O falso benfeitor fará uma provocação sobre o pai do detetive, que já morreu. O namorado de Gerluce (Sophie Charlotte) não segura a raiva e parte para cima do sócio de Arminda (Grazi Massafera).

Tudo acontece quando Paulinho vai com Juquinha (Gabriela Medvedovsky) até a Fundação para investigar o desaparecimento do bebê de Joélly (Alana Cabral) e Raul (Paulo Mendes) e falar com Ferette e Arminda sobre as suspeitas contra Samira (Fernanda Vasconcellos), funcionária e chef do restaurante da empresa.

Os vilões minimizam as acusações contra Samira e insinuam que tudo não passa de uma notícia falsa. Paulinho, então, explica que a criança desaparecida é a neta de Arminda. Irritado com a presença da polícia, o empresário provoca o detetive ao fazer uma referência sobre o pai dele, lançando uma ameaça velada.



Ferette, durante mais um de seus engasgos, faz mais provocações e debocha da situação, enquanto Arminda acusa Paulinho de desequilíbrio. Juquinha tenta conter o amigo, que sai da sala do falso benfeitor furioso.