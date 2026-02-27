Paulinho (Romulo Estrela) confronta Ferette (Murilo Benício) sobre a morte de seu pai Fabio Rocha / TVGlobo
Três Graças: Paulinho parte para cima de Ferette após comentário sobre o pai
Cena está prevista para ir ao ar na próxima terça-feira (3)
Confira primeira imagem de Rita Batista em 'A Nobreza do Amor'
Apresentadora fará estreia em novelas no papel de Ladisa
Após oito anos afastada, Vera Fischer volta às novelas para participação especial
Atriz promete abalar a reta final de 'Êta Mundo Melhor!
Christiane Torloni brinca sobre possibilidade de participar do 'BBB 26': 'Você sabe quanto é o prêmio?'
Atriz disse que foi 'uma brincadeira do bem' dos internautas
No ar em 'Coração Acelerado', Leticia Spiller defende personagem: 'Heroína muito humana'
Atriz comenta desenrolar da trama e o protagonismo feminino no gênero sertanejo
'Avenida Brasil' será reexibida no ‘Vale a Pena Ver de Novo’
Novela retorna às telinhas a partir do dia 30 de março