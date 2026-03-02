Confissão de Raul e Joélly em 'Três Graças' incendeia as redesReprodução TV Globo
No X (antigo Twitter), o nome de Gerluce (Sophie Charlotte) também entrou na conversa, com internautas já antecipando o momento de como ela reagirá após descobrir toda a verdade. “A cara de decepção da Gerluce, dá uma surra nesses dois”, escreveu uma usuária. “Gerluce fazendo o que o Brasil inteiro queria fazer com Raul e Joélly”, comentou mais um telespectador sobre a surra que a personagem dará na filha e no genro.
Houve também quem destacasse o sofrimento da personagem ao longo da trama. “O dia da Gerluce não tem fim, a mulher não tem um sossego”, dizia outra publicação acompanhada da hashtag da novela.
A cara de decepção da Gerluce, DA UMA SURRA NESSES DOIS #TresGracas pic.twitter.com/gyeophre0b— bruna (@bru_nnety) March 3, 2026
a joelly vai apanhar da gerluce junto com o raul #TrêsGraças pic.twitter.com/r7LFTekLAd— lr4c. (@mwlambo) March 3, 2026
O dia da Gerluce não tem fim, a mulher não tem só sossego. #TrêsGraças pic.twitter.com/I2nPm3qmOw— Arthur Pires (@arthuraiquemeda) March 3, 2026
Gerluce lava a alma do povo brasileiro amanhã #TrêsGraças— gil (@teotf__) March 3, 2026
