Confissão de Raul e Joélly em 'Três Graças' incendeia as redes - Reprodução TV Globo

Confissão de Raul e Joélly em 'Três Graças' incendeia as redesReprodução TV Globo

Publicado 02/03/2026 22:59

O capítulo desta segunda-feira (2) de “Três Graças” terminou com a confissão de Raul (Paulo Mendes) e Joélly (Alana Cabral) sobre a venda da própria filha, e a cena rapidamente dominou as redes sociais. A sequência, exibida no desfecho do episódio, provocou uma enxurrada de comentários indignados.



No X (antigo Twitter), o nome de Gerluce (Sophie Charlotte) também entrou na conversa, com internautas já antecipando o momento de como ela reagirá após descobrir toda a verdade. “A cara de decepção da Gerluce, dá uma surra nesses dois”, escreveu uma usuária. “Gerluce fazendo o que o Brasil inteiro queria fazer com Raul e Joélly”, comentou mais um telespectador sobre a surra que a personagem dará na filha e no genro.



Houve também quem destacasse o sofrimento da personagem ao longo da trama. “O dia da Gerluce não tem fim, a mulher não tem um sossego”, dizia outra publicação acompanhada da hashtag da novela.



Com a indignação tomando conta das redes, a expectativa agora gira em torno da cena do confronto, que promete ser um dos momentos mais intensos da novela das nove.

Veja a reação dos internautas: