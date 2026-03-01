Luellem de Castro interpreta Talita Mendes em Cora - TV Globo / Estevam Avellar

Luellem de Castro interpreta Talita Mendes em CoraTV Globo / Estevam Avellar

Publicado 01/03/2026 05:00

Rio - Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Luellem de Castro vem despertando um misto de sentimentos no público ao interpretar a criadora de conteúdo Talita Mendes na novela "Coração Acelerado", que ocupa a faixa das 19h da TV Globo. No folhetim - criado e escrito por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento -, a personagem comanda um perfil de fofocas que tira o sossego dos sertanejos, incluindo João Raul (Filipe Bragança), além da Princesinha Country, Naiane (Isabelle Drummond). A atriz, então, adianta que a trama terá ainda mais "confusões" e até uma aproximação entre as duas.

fotogaleria

"A Talita está sempre metida em alguma confusão, até porque ela mesma arruma as confusões, né? Acho que a gente pode esperar muita fofoca, risadas gostosas e quem sabe, uma aproximação da nossa Princesinha Country", diz a artista de 30 anos.

Diferente da personagem, Luellem não se interessa pelo 'mundo das celebridades'. "Não gosto, não. Claro que algumas coisas acabam furando muito a bolha e a gente fica sabendo mesmo sem procurar. Mas a verdade é que, desde a época em que só se sabia fofoca pelas revistas, eu sempre questionei o porquê a gente dá tanta atenção para a vida de pessoas que não conhecemos. Não me entenda mal, eu adoro fofoca, mas acho que a gente tende a deixar a curiosidade passar um pouco do limite".

Somando mais de 162 mil seguidores apenas no Instagram, a atriz analisa a relação com as redes, reforçando ainda mais a diferença com a apresentadora do "Close da Talita". "Eu sou péssima. Não entendo nada de internet, demoro uma vida para ficar por dentro dos memes, não gosto muito de tirar fotos e tenho uma certa vergonha de falar da minha vida pessoal em público. Eu definitivamente não tenho o dom da comunicação que Talita Mendes possui", fala a artista, aos risos.

Para compor a personagem que esbanja carisma - apesar das atitudes controversas -, a atriz se empenhou na preparação e no "estudo de programas de fofoca". "Eu tive encontros incríveis com a Márcia Rubin, nossa preparadora corporal, que me trouxe muitas ideias a partir do corpo. A Rose Gonçalves e a Íris Gomes, fonoaudiólogo e prosódia, respectivamente, me ajudaram a chegar no tom certo. Eu geralmente me inspiro em sensações do corpo para compor personagens, não em alguém específico, mas estudei bastante os programas de fofoca".

Luellem também celebra o reconhecimento do formato ao comentar que a personagem divide opiniões entre o público. "Uns adoram, outros morrem de ódio. Acho lindo esse poder de mobilização que a novela tem no Brasil", conta ela, que complementa: "Eu acho super divertido".

'Gosto mesmo é de mudar'

A atriz ganha destaque ainda pelo estilo, já que aposta em váriosvisuais diferentes, como cachos, tranças e blacks. "Eu gosto mesmo é de mudar! E amo muito o meu cabelo natural, por isso geralmente para mudar eu uso laces ou tranças, porque aí não danificam o meu cabelo", explica Luellem.

Ela também detalha os cuidados especiais com os fios devido a caracterização da personagem. "Atualmente eu uso alguns shampoos e cremes de hidratação específicos para o meu cabelo dar conta das fontes de calor que são necessárias para os penteados da Talita".

Mais projetos

A atriz coleciona mais projetos no currículo, como na série "Cidade de Deus: A Luta Não Para" (2024), da HBO Max, e no filme "O Auto da Compadecida 2" (2023). A artista comemora a participação em produções que já admirava, ao mencionar a parceria com o diretor do longa-metragem.

"Quando eu era criança, assistia o 'Auto' e pensava: 'um dia eu vou trabalhar com esse diretor'. O tempo passou e a vida me apresentou o Guel Arraes que é uma pessoa maravilhosa! Já tive o privilégio de fazer uns três trabalhos com ele. Amo demais o Guel. E 'Cidade de Deus', vamos lá, né? Foi um sonho trabalhar com aquelas pessoas fantásticas. É um título de muito sucesso e memória, fiquei muito feliz em fazer parte".

A artista também já participou de humorísticos, como em vídeos do "Porta dos Fundos" e na série "Encantado's", do Globoplay. Ela, no entanto, revela que fazer comédia é algo desafiador e que iniciou no gênero de forma despretensiosa. "Para mim é super desafiador. Eu não sou a pessoa mais bem-humorada que eu conheço, então, achei por muitos anos que humor não era possível para mim. Cresci fazendo personagens densos e dramáticos. Até que Guel Arraes me chamou para fazer o teste de 'Grande Sertão' (2024) e morreu de rir com várias coisinhas que eu fazia".

"Eu costumo dizer que Guel me deu a carteirinha da bobeira e o Henrique Sauer assinou a carteira quando fui fazer 'Encantado's'. Lembro de dizer ao Henrique 'Você escolheu errado, eu não sei fazer isso'. Ele me respondeu: 'Seja você mesma que vai dar certo'. E assim nasceu a Ana Shaula", recorda ela, aos risos, ao citar o diretor do seriado.

Carreira musical

Além de atuar, Luellem é cantora e compositora. A artista multifacetada conta que também tem se dedicado a carreira musical, com o álbum "Girassol". "Esse ano estou mais focada na minha vida musical. É uma forma que encontrei de expressar as minhas ideias um pouco mais íntimas. Já lancei um álbum, 'Girassol', agora estou estudando para fazer outro. E fiz vários feats muito legais por aí também. Estou animada".

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa