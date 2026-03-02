Vídeo! Galvão Bueno leva ’torta na cara’ e diverte internautas - Reprodução de vídeo / X

Publicado 02/03/2026 07:55

Rio - Galvão Bueno divertiu internautas ao participar do "Passa ou Repassa" do "Domingo Legal", do SBT, neste domingo (1º). Durante a atração, comandada por Celso Portiolli, o locutor esportivo levou "torta na cara" do jornalista Mauro Naves. Vídeo!

Mauro Naves dando uma TORTADA na cara do GALVÃO BUENO pic.twitter.com/O631QzWoOe — DataFut (@DataFutebol) March 1, 2026

Galvão sofreu a consequência ao não responder uma pergunta a tempo. Ele integrava o time amarelo - que venceu a disputa -, junto com Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos. Já a equipe azul foi formada - além de Mauro - por Alexandre Pato, Marcelo Marrom e Renata Saporito.

Repercussão

A participação do locutor repercutiu nas redes sociais. "Sensacional ver esse vídeo", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Só a TV brasileira nos proporciona essas cenas. [...] Bom demais", opinou um telespectador. "Se me perguntassem há vinte anos, eu não acreditaria nisso nunca", escreveu um seguidor. "Quem poderia imaginar que veríamos o Galvão Bueno nessa 'farofa' do SBT", brincou uma pessoa, aos risos.



"Eu rachei o bico aqui em casa de tanto rir", expressou mais alguém. "Que conteúdo maravilhoso [...] Quem diria que um dia o Galvão participaria do 'Passa ou Repassa'", comentou um usuário das redes sociais. "Eu me sinto numa versão alternativa", mencionou um espectador, aos risos. "Isso é inacreditável", reagiu um internauta.

Durante a atração, Galvão também relembrou quando foi proibido de receber as premiações na emissora de Silvio Santos (1930-2024), devido decisão da TV Globo, onde trabalhava. "Tenho os Troféus Imprensa recebido dele. E tenho um monte que ficaram me devendo depois que a Globo fez a bobagem de vir receber aqui", disparou ele.



"Mas a gente está acertando para vir receber. Mas eu sempre falo: que prazer de estar na casa de Silvio Santos, o maior comunicador da história da televisão brasileira. E que vai continuar, ninguém vai superar", elogiou o locutor.

Galvão deixou a emissora da família Marinho em dezembro de 2024. No ano seguinte, comandou o "Galvão e Amigos", na Band, ao lado de comentaristas esportivos, incluindo Mauro. Já no SBT, ele vai narrar a Copa do Mundo 2026 e assumirá o novo programa, "Galvão FC", que também contará com a participação do jornalista. Mauro foi demitido da TV Globo em 2019. Desde então, passou por algumas emissoras de canais fechados, como Fox Sports e ESPN.