Gil do Vigor e Rafael Zulu são os novos integrantes do ’Papo de Segunda’, do GNTReprodução / Instagram
Dupla se junta a João Vicente e Francisco Bosco na atração semanal do GNT, a partir de abril
Danilo Gentili renova com o SBT por dois anos após impasse nos bastidores
Apresentador chegou a cancelar gravações e brincou com 'despedida' antes de oficializar novo acordo
Zelda Mello deixa TV Globo depois de 30 anos
Ex-repórter do 'Bom Dia SP' escolheu sair da emissora para descansar
Ticiane Pinheiro enfrentará Otaviano Costa na 'Batalha do Lip Sync'
Artistas já iniciaram os ensaios
Vídeo! Galvão Bueno canta 'La Bamba' no 'Progama do Ratinho' e movimenta a web
Apresentador estreou à frente do 'Galvão FC' nesta segunda-feira (2)
João Camargo adianta que 'segredos serão revelados' na reta final de 'Êta Mundo Melhor!'
Ator comenta emoção dos últimos capítulos da trama e trabalho na primeira versão de 'Vale Tudo'
