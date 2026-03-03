Gil do Vigor e Rafael Zulu são os novos integrantes do ’Papo de Segunda’, do GNT - Reprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 12:43

Rio - Gil do Vigor e Rafael Zulu são os novos integrantes da temporada inédita do "Papo de Segunda", do GNT. A dupla se junta ao âncora João Vicente e ao filósofo Francisco Bosco, a partir de abril. O elenco mistura vivências distintas e complementares em conversas descontraídas mas que trazem importantes reflexões sobre temas atuais.

"Eu acompanho o 'Papo' há anos, então estar aqui é a realização de um sonho antigo e também um passo muito importante para a minha carreira. Sempre enxerguei o programa como um espaço necessário de debate e reflexão, e integrar esse elenco hoje é motivo de honra e gratidão", disse o ex-BBB, que complementou:

"É um daqueles momentos em que a gente olha para trás, vê toda a trajetória construída e entende que valeu a pena não desistir. Sendo um homem gay, doutor em Economia e o Gil do Vigor que o público já conhece, alegre, leve, intenso e que dá uns bailes quando precisa, acredito que posso contribuir de forma verdadeira para as discussões. Quero trazer olhar técnico, responsabilidade e vivência para os temas que vamos abordar".

Zulu também celebrou a estreia na atração. "Quem me conhece sabe que sempre tive o desejo de fazer parte de um programa assim, no qual eu possa falar sobre tudo que está rolando, trocar experiências e dividir um pouco do que eu sou e carrego comigo. Estou muito feliz em fazer parte do 'Papo de Segunda', porque antes de tudo, sou um cara que assiste ao programa. No final de vários deles, escrevo para o João Vicente, que é um irmão que tenho, e comento o que achei da edição, que eles estavam incríveis e tudo mais".

"Estive lá como convidado, mas nunca escondi que sempre quis estar sentado ali entre aqueles apresentadores. Estou muito feliz que esse convite chegou e, agora, junto com meus amigos é tentar levar informação, entretenimento e muito bom humor, detalhe, inclusive, que vocês podem esperar muito de mim nessa 18ª temporada do Papo!", comentou o ator e empresário.

Com direção de Isabella Ponce De Leon, o programa será exibido semanalmente, toda segunda-feira, a partir de abril no GNT e no Globoplay, ao vivo.