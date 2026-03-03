Zelda Mello deixa TV Globo depois de 30 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 03/03/2026 11:54 | Atualizado 03/03/2026 13:59

Rio - Zelda Mello utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (2), para falar sobre a saída da TV Globo depois de 30 anos. A ex-repórter do "Bom Dia SP" escolheu deixar a emissora para cuidar da vida pessoal e descansar. A jornalista, ainda, destacou que a decisão foi muito "pensada" e "tranquila".

"Desde o ano passado, venho externando a minha vontade de parar, reavaliar as coisas, cuidar da minha família, da saúde e de mim. São 30 anos de trajetória. Foi tudo muito amadurecido, pensado e negociado. É uma saída leve, tranquila, com muito amor no coração", iniciou ela.



"Agradeço demais todos vocês que me receberam nas suas casas durante essas três décadas, que depositaram confiança e carinho no meu desempenho. Enfim, é um ciclo que se fecha, vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas, por enquanto, meu plano é descansar. Vou manter comunicação com vocês por aqui, tentarei postar com mais frequência, mas darei uma descansada boa agora".

"Vou cuidar das questões que ficaram sempre acumuladas, em segundo plano, e, que de repente, ganham outro tipo de urgência. Mas de novo, agradeço demais a todos vocês pela parceria, carinho e confiança. Muito obrigada. Cuidem-se. Beijo enorme em seus corações", concluiu a repórter.

Zelda recebeu o carinho de jornalistas, incluindo antigos colegas de trabalho. "Zelda do céu! Não posso acreditar! Obrigada por ser tão competente e autêntica! Obrigada pelas conversas sempre e pelas risadas! Um beijo grande", comentou Sabina Simonato. "Zelda, você é maravilhosa. Obrigado por tantos ensinamentos e por compartilhar conhecimento e gentileza. Aproveita sua aposentadoria", escreveu Marcelo Pereira.

"Você é uma profissional incrível e um ser humano maravilhoso! Que bom ter te conhecido! Aliás, fui para a TV Globo cobrindo suas férias. Você me deu sorte! Entendo tudo que você falou! Bem-vinda para o mundo aqui depois da roleta", expressou Michelle Loreto. "Aproveite, amiga! Sua história é linda! Deixa espaço para gente na sua agenda", disse Reinaldo Gottino. "Parabéns pela trajetória, Zelda. E pela leveza de sempre! Um abraço carinhoso e que venha sempre o melhor para você", desejou Fabio Turci.

Meme 'Zelda m*rd*'

A trajetória da jornalista também foi marcada por uma situação inusitada que virou meme. Em 2001, durante o "Jornal da Globo", William Waack dava atualizações sobre o atropelamento do guitarrista da banda Titãs, Marcelo Fromer (1961-2001), quando perguntou à repórter: "Zelda m*rd*, o que dizem os médicos?". Após mais de duas décadas, Ana Paula Campos repetiu a gafe e errou novamente o sobrenome de Zelda, ao apresentar o "SP1" em 2024.

O meme clássico 'Zelda Merda' pic.twitter.com/EbWgbEhaRY — Maicon Souza (@MaiconSouza_) March 3, 2026