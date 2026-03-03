Danilo Gentili renova com o SBT por dois anos após impasse nos bastidores - Reprodução Instagram

Publicado 03/03/2026 22:04 | Atualizado 03/03/2026 22:12

Rio - Danilo Gentili formalizou a renovação de contrato com o SBT nesta terça-feira (3) e garantiu sua permanência na emissora pelos próximos dois anos. O acerto coloca fim a um período de indefinição. O contrato anterior já havia terminado, mas o apresentador continuava à frente do “The Noite” com base em um acordo informal. A situação, no entanto, começou a gerar desconforto nos bastidores e resultou até no cancelamento de gravações enquanto as negociações não avançavam. A reunião realizada hoje oficializou o novo vínculo e estabilizou o cenário. Na próxima semana, Gentili completa 12 anos no comando do talk show.

Pouco antes da assinatura, o apresentador movimentou as redes sociais ao publicar uma foto ao lado de Leon Abravanel acompanhada de uma legenda com tom de despedida. A mensagem, porém, fazia parte de uma brincadeira, já que a renovação estava bem encaminhada.

Em comunicado, o SBT confirmou a extensão do contrato por pelo menos mais dois anos. Gentili celebrou a continuidade: “Estou muito feliz por permanecer no SBT, minha casa há mais de uma década”.

Leon Abravanel, vice-presidente de Conteúdo e Comunicação da emissora, também comentou o acordo. “Danilo Gentili já entrou para a história da televisão brasileira como um dos grandes nomes do talk show. Seu talento e inteligência são diferenciais na grade do SBT”, declarou.

No ar desde 2014, “The Noite” se consolidou como o único talk show diário exibido na TV aberta no Brasil. A atração reúne entrevistas, humor e quadros que marcaram o público, além de acumular destaque nas plataformas digitais, especialmente no YouTube, onde se tornou o talk show mais assistido do mundo.

O programa é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 0h15 (horário de Brasília).