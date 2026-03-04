Rafinha Bastos expõe mágoa de Marcelo ao relembrar polêmica com Wanessa Camargo - Reprodução / TV Cultura

Publicado 04/03/2026 13:05 | Atualizado 04/03/2026 13:06

Rio - Mais de uma década depois da piada que marcou sua trajetória, Rafinha Bastos voltou a falar sobre o episódio envolvendo Marcelo Tas e Wanessa Camargo. O reencontro aconteceu no "Provoca", da TV Cultura, e expôs mágoas que atravessaram os anos desde a crise no antigo programa "CQC".



Durante a conversa, Rafinha afirmou que sentiu falta de apoio dos colegas na época em que enfrentou a repercussão negativa da declaração feita em 2011. “Eu estava prestes a ser suspenso, talvez demitido, muito exposto. Naquele momento, eu esperava que meus colegas tivessem, pelo menos, me ajudado, me defendido”, disse o humorista.



“Naquele momento, o Tas, de quem eu tanto gosto, falou: ‘a piada só não tem graça’. E era muito mais do que isso naquele momento, para mim [...] eu estava perdendo trabalho”, completou.



Marcelo Tas rebateu a crítica e manteve sua posição sobre o comentário feito no passado. “Eu continuo achando-a sem graça. Mas não era só isso. Tanto que ela ainda é assunto aqui, por exemplo, e isso só te prejudica. E sabe por que você quer continuar? Porque é a briga para ter razão”, afirmou. Em outro momento, questionou o colega: “Você estava esperando que eu aparecesse lá com uma capa para te defender?”.



Rafinha reforçou que esperava amizade. “Eu estava esperando, naquele momento, coleguismo. [...] Porque, quando eu fui suspenso, meus amigos não foram lá brigar por mim.”

Relembre o caso

Em 2011, no então exibido "CQC", da Band, Wanessa estava grávida do primeiro filho quando Marcelo Tas comentou que a cantora estava bonita na gestação. Rafinha respondeu: “Comeria ela e o bebê. Tô nem aí”.



A declaração provocou forte reação pública. Wanessa entrou com ação judicial e o humorista foi condenado a pagar R$ 150 mil por danos morais. Na entrevista, Rafinha relembrou que pediu desculpas por e-mail a Marcus Buaiz, então marido da artista. O episódio ainda resultou em sua suspensão da atração.