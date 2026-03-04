Rafinha Bastos expõe mágoa de Marcelo ao relembrar polêmica com Wanessa Camargo Reprodução / TV Cultura
Durante a conversa, Rafinha afirmou que sentiu falta de apoio dos colegas na época em que enfrentou a repercussão negativa da declaração feita em 2011. “Eu estava prestes a ser suspenso, talvez demitido, muito exposto. Naquele momento, eu esperava que meus colegas tivessem, pelo menos, me ajudado, me defendido”, disse o humorista.
“Naquele momento, o Tas, de quem eu tanto gosto, falou: ‘a piada só não tem graça’. E era muito mais do que isso naquele momento, para mim [...] eu estava perdendo trabalho”, completou.
Marcelo Tas rebateu a crítica e manteve sua posição sobre o comentário feito no passado. “Eu continuo achando-a sem graça. Mas não era só isso. Tanto que ela ainda é assunto aqui, por exemplo, e isso só te prejudica. E sabe por que você quer continuar? Porque é a briga para ter razão”, afirmou. Em outro momento, questionou o colega: “Você estava esperando que eu aparecesse lá com uma capa para te defender?”.
Rafinha reforçou que esperava amizade. “Eu estava esperando, naquele momento, coleguismo. [...] Porque, quando eu fui suspenso, meus amigos não foram lá brigar por mim.”
A declaração provocou forte reação pública. Wanessa entrou com ação judicial e o humorista foi condenado a pagar R$ 150 mil por danos morais. Na entrevista, Rafinha relembrou que pediu desculpas por e-mail a Marcus Buaiz, então marido da artista. O episódio ainda resultou em sua suspensão da atração.
