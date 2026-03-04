Tati Machado reage à fala de Solange Couto no 'BBB 26' e faz desabafo ao vivo - Reprodução / TV Globo

Publicado 04/03/2026 13:53

Rio - A fala de Solange Couto no "BBB 26" continua repercutindo fora da casa. Nesta quarta-feira (4), durante o "Mais Você", Tati Machado comentou ao vivo a declaração da atriz de que Ana Paula Renault não teve filhos "porque não tem capacidade de amar" e fez um desabafo comovente.



Visivelmente emocionada, Tati deixou claro que o tema toca em uma ferida pessoal. Em maio de 2025, a apresentadora perdeu o filho, Rael, que morreu com 33 semanas de gestação. Desde então, ela tem falado abertamente sobre luto e maternidade.



"Essa fala me pega em um lugar mais difícil ainda, por tudo o que aconteceu na minha vida. Eu também não tive essa oportunidade. É muito... É isso, eu acho que mesmo que você goste da Solange, você tem que ter a noção que existem coisas que não podem ser faladas em hipótese alguma, seja dentro de um programa ou não", afirmou no programa.



A declaração de Solange sobre Ana Paula repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Parte do público criticou o teor da fala; outros apontaram o contexto de tensão do confinamento.

Nas últimas semanas, a jornalista também usou as redes sociais para dividir reflexões sobre a perda do filho. Ela contou que os domingos se tornaram dias especialmente difíceis desde a morte de Rael.



"Desde que minha vida virou de cabeça para baixo, domingos são estranhamente dias mais difíceis. A sensação de organizar a próxima semana sem ter o Rael por aqui traz a sensação de falta, sabe? Afinal, estou planejando tudo que não me planejei. Não que as coisas fossem sair sempre do jeito que pensei ou idealizei, mas eu nunca vou saber, né?! Então, fico aqui com essa sensação estranha”, escreveu.



Em outro trecho, completou: "Domingo me faz lembrar que eu não tenho ele. Mas eu tenho ele aqui, juntinho, aqui [no coração] e aqui [na cabeça]. E nossa convivência é intensa. Os domingos não são os melhores, mas estou aqui fazendo planos para a próxima semana”.



Ao explicar por que decidiu compartilhar seus sentimentos, Tati destacou a importância de falar sobre dor de forma aberta. “É triste, eu sei. Mas acho que real mesmo é dividir que nem sempre tudo é um mar de rosas na vida de qualquer um. Tem sempre alguém passando por alguma coisa. E a nossa cabecinha pensa demais, O TEMPO TODO! Por isso acredito que colocar para fora faz com que a gente reorganize tudo... seja conversando com alguém por aqui, com alguém da família, amigos...”.