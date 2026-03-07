Xuxa grava participação no humorístico 'Tô de Graça' - Reprodução do Instagram

Publicado 07/03/2026 18:00

Rio - Xuxa gravou uma participação especial no humorístico "Tô de Graça", do Multishow, estrelado por Rodrigo Sant’Anna, na última quinta-feira (5). A loira surgirá na comunidade, em que a série é ambientada, para inaugurar a obra no túnel construído pela prefeitura. A rainha dos baixinhos, entretanto, será alvo das críticas ácidas da personagem Graça. O episódio fará parte da oitava temporada da produção, que estreia no dia 23 de abril, às 22h30.



"Eu fiquei feliz com essa participação. O Rodrigo não sabe, mas eu sou muito mais fã dele do que ele de mim. Eu sempre assisto ao programa. Adoro a Graça e todos os personagens. Estava louca para ser convidada para gravar, mas sempre fico muito nervosa quando tenho que atuar", diz Xuxa.

Rodrigo comemora a participação da apresentadora no humorístico. "Lá atrás, quando eu morava em comunidade, e muita gente sabe da minha história, eu cantava ‘Lua de Cristal’ como uma oração pra que um dia eu chegasse num lugar onde tanto eu almejava. Quem é de comunidade sabe o quanto é difícil. Fazer essa homenagem pra você, Xuxa, que me inspirou tanto, para estar aqui hoje, é muito especial. Muito obrigado".