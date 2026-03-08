Marcos Mion, Wanessa e Supla no 'Caldeirão' - Reprodução de vídeo / TVGlobo

Publicado 08/03/2026 15:15

Rio - Supla e Wanessa Camargo relembraram quando contracenaram juntos no Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2004, durante o "Caldeirão com Mion", da TV Globo, neste sábado (7). A filha de Zezé di Camargo, então, revelou que tinha um crush (interesse, quedinha) no artista quando era criança.

"Quando eu tive uns 8 ou 9 anos, eu tive um crush nele, porque ele fazia (o filme) 'Uma Escola Atrapalhada', ele era par da Angélica", disse a cantora. "Nossa", reagiu Supla.

Marcos Mion, em seguida, disparou: "Mas, eu te entendo, eu também tinha um crush no Supla. Todo mundo tinha um crush no Supla".