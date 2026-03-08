Virginia Fonseca durante entrevista com César Filho - Reprodução de vídeo

Publicado 08/03/2026 11:48

Rio - Virginia Fonseca falou sobre o namoro com o jogador Vini Jr. durante uma entrevista exibida no "SBT Brasil", na noite deste sábado (7). A influenciadora apontou os desafios do relacionamento à distância e revelou se pretende ter filhos com o craque do Real Madri.

"Então, eu acho que sou muito nova, 26 anos, estou me relacionando com Vini. É claro, entra no relacionamento com a pessoa, a gente pensa no futuro, tudo mais. Seja o que Deus quiser. Não penso nisso agora", afirmou ela, que já é mamãe de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo, frutos do antigo relacionamento com Zé Felipe.

Em conversa com César Filho, Virginia comentou o fato do namorado morar em outro país. "Relacionamento a distância é muito difícil. O que eu falo é que estou feliz e estou priorizando esse relacionamento porque estou feliz. E a mesma coisa o Vini, porque ele está feliz. A partir do momento que não estivermos mais feliz mais, a gente termina".

Sobre uma possível mudança para a Europa, a influenciadora esclareceu: "Tenho três filhos. Eu seria incapaz de virar para o Zé (Felipe) e falar: 'olha, nossos filhos vão morar longe e você vai ver eles duas vezes no ano, ou quando você para lá'. Não teria nem coragem de chegar nessa conversa com ele. Então, eu morar onde o Vini mora, não é uma coisa que passa pela minha cabeça, e nem pela cabeça do Vini. Acho que a gente está tendo maturidade de lidar com esse relacionamento à distância".

Copa do Mundo

Virginia confirmou que vai acompanhar o namorado nos jogos do Brasil, caso ele seja convocado, durante a Copa do Mundo. "Estarei lá, se Deus quiser, os 45 dias". César comentou: "Se o Vini for bem e o Brasil for bem, e você é a responsável". Ela, bem-humorada, reagiu: "Se for mal também... Eu sou só namorada do Vini. Ele que entre em campo e arrase".

Performance no Carnaval

Na entrevista, a influenciadora também disse que não se arrependeu de ter estreado como rainha de bateria na Grande Rio na Marquês de Sapucaí no carnaval carioca deste ano. "Então, foi muito cansativo, mas eu não me arrependo de absolutamente nada. Acho que valeu a pena todo o esforço, tudo o que eu passei e todas as críticas que eu ouvi. É claro que algumas eu absorvi, porque acho que são críticas construtivas".

"Eu acho que não faria nada, não mudaria nada, porque acho que a gente aprende com tudo que passa. Eu sou esse tipo de pessoa, que tem que passar para aprender. Então, tudo o que eu passei nesse carnaval, óbvio, aprendi muita coisa e irei fazer muita coisa diferente no ano que vem", acrescentou.

Ela, por fim, confirmou que reinará à frente da bateria da escola no próximo ano. "Renovei meu contrato com a Grande Rio, e, se Deus quiser, estaremos lá em 2027. Eu faço por amor, financeiramente não compensa".

Confira: