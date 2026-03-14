Enzo Fernández, do Chelsea, conduz a bola em jogo contra Newcastle - Reprodução / Instagram

Enzo Fernández, do Chelsea, conduz a bola em jogo contra NewcastleReprodução / Instagram

Publicado 14/03/2026 17:02

O Chelsea perdeu para o Newcastle por 1 a 0 em casa, no estádio Stamford Bridge, neste sábado (14), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Gordon marcou o único gol da partida. A equipe londrina permanece momentaneamente na 5ª colocação, com 48 pontos, enquanto o seu adversário chega ao 9º lugar.



Destaques dos dois times, os brasileiros Estêvão, do Chelsea, e Bruno Guimarães, do Newcastle, estão entregues aos departamentos médicos de seus clubes e sequer foram relacionados.

Os mandantes tomaram a iniciativa e tentaram pressionar o adversário, mas foram os visitantes que abriram o placar na primeira chance que tiveram, com Livramento recebendo passe em profundidade e tocando para Gordon marcar.



Ao longo dos 90 minutos, João Pedro finalizou quatro vezes, mas a defesa do Newcastle bloqueou três desses chutes. O Chelsea, que dominou a posse de bola no restante do confronto, chegou com perigo através de chances de jogadores como Palmer, Garnacho e Enzo Fernández, mas sem conseguir o empate.