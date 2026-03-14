Manchester City se complicou na busca pelo título após empate sem gols com o West Ham - Reprodução / Instagram

Manchester City se complicou na busca pelo título após empate sem gols com o West HamReprodução / Instagram

Publicado 14/03/2026 19:22 | Atualizado 14/03/2026 19:23

Em busca da liderança do Campeonato Inglês, o Manchester City apenas empatou, por 1 a 1, contra o West Ham na tarde deste sábado (14), no Estádio Olímpico de Londres. O time de Guardiola criou muitas oportunidades, mas acabou esbarrando na boa atuação do goleiro Hermansen.



Sem a vitória, o City fica nove pontos atrás do Arsenal, que venceu o Everton um pouco mais cedo. Agora o time volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Na terça-feira (17), o desafio será contra o Real Madrid, pelo jogo de volta das oitavas de final, no Etihad Stadium.



Por outro lado, o West Ham saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Nottingham Forest, que ainda joga na rodada, para o descenso. O time retorna aos gramados no próximo domingo (22), contra o Aston Villa.