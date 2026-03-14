Gyökeres comemora gol que abriu o placar - Reprodução / Instagram

Gyökeres comemora gol que abriu o placarReprodução / Instagram

Publicado 14/03/2026 16:36

Em um jogo bem complicado, o Arsenal derrotou o Everton na tarde deste sábado (14), em partida da 30ª rodada da Premier League, no Emirates Stadium. O time da capital abriu o placar apenas aos 44 minutos do segundo tempo, com Viktor Gyokeres, após falha de Pickford. Aos 52, o garoto Max Dowman, de apenas 16 anos, fechou o marcador.



A equipe de Arteta chegou aos 70 pontos e mantém boa vantagem sobre o Manchester City, que ainda jogará na rodada. Agora o Arsenal vira a chave para a Champions League. Na próxima terça-feira (18), o time recebe o Bayer Leverkusen, pelo segundo jogo das oitavas de final, após empate na Alemanha, por 1 a 1, na partida de ida. Já o Everton volta aos gramados no próximo sábado (21), dentro de casa, contra o Chelsea, também pela liga nacional.



A primeira etapa foi bem movimentada no Emirates e o Everton conseguiu as melhores oportunidades. Aos 17 minutos, o meia Dwight McNeil recebeu na ponta direita e chutou forte para carimbar a trave de David Raya. Pouco menos de dez minutos mais tarde, Dewsbury-Hall recebeu dentro da área e bateu rasteiro para boa defesa do arqueiro espanhol.



No segundo tempo, o time visitante quase abriu o placar aos 4 minutos. O atacante Beto recebeu dentro da área e girou contra a marcação, batendo no canto do goleiro Raya, que conseguiu fazer uma linda defesa. Aos 15 minutos, Bukayo Saka conseguiu a primeira finalização mais perigosa do Arsenal, mas parou no arqueiro.



Com a necessidade do resultado dentro de casa, o técnico Mikel Arteta promoveu algumas alterações e acionou Gabriel Martinelli e Viktor Gyokeres nos lugares de Noni Madueke e Kai Havertz, respectivamente. Aos 31 minutos, Eberechi Eze chutou de fora da área e Pickford fez outra grande intervenção.



Aos 43 da etapa final, as substituições de Arte deram resultado. O garoto Max Dowman, que havia entrado há poucos minutos, recebeu o lateral do lado direito e cruzou. O arqueiro Pickford falhou na saída e não encontrou a bola. O equatoriano Piero Hincapié, que também saiu do banco, apareceu para escorar e deixou limpo para Gyokeres apenas concluir. O sueco chegou ao 16º gol na temporada, o 11º na Premier League.



No último lance da partida, aos 52, o arqueiro do Everton foi para a área adversária tentar o gol de empate. O brasileiro Gabriel Martinelli conseguiu afastar e deixou para Dowman, que carregou a bola desde o campo de defesa, limpou a marcação, e fechou o placar. O garoto marcou o primeiro gol pelo time profissional.