Rio - O jornalista Raphael Rezende deixou o Grupo Globo, nesta quarta-feira, para assumir o cargo de head scout, responsável por análise de jogadores no mercado pelo Botafogo. Após 16 anos, comentarista se despede da emissora e assumirá a nova função ainda em janeiro. A informação é do portal "GE".

Em fevereiro de 2006, Raphael entrou na Globo como estagiário do SporTV. Um ano depois foi contratado e estreou na função de comentarista em 2009, na partida entre Deportivo Quito e Estudiantes, pela Copa Libertadores da América.

"Está alinhado com o que era a minha função anterior, por mais que mudem responsabilidade e demanda, ainda mais agora com nova realidade do clube. Eu não via porta de entrada melhor. O momento é propício e tem uma série de questões. A conjuntura eu acho que é muito favorável para fazer essa escolha, mesmo com vários questionamentos que eu fiz nos últimos tempos sobre mudar ou não", destaca Raphael Rezende.



"São questões que todo mundo coloca, como vida profissional e pessoal. Com relação à função em si, acho que está superalinhada com o que sempre foi minha busca de trabalho mesmo antes de imaginar essa mudança", concluiu.

Botafogo investe na área de análise, mercado e ciência de scouting e anuncia Raphael Rezende como Head Scout; Brunno Noce é o novo Analista de Mercado pic.twitter.com/YMxqWrpPsh — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 12, 2022