Rodri em campo pelo City - AFP

Rodri em campo pelo CityAFP

Publicado 23/02/2026 12:30

Rio - O meia Rodri, de 29 anos, que defende o Manchester City deve ser alvo de uma disputa entre os principais clubes da Espanha na próxima janela de transferências. De acordo com informações do jornal alemão "Bild", o Real Madrid e o Barcelona desejam a contratação do atleta.

Rodri é considerado como importantíssimo para Pep Guardiola e também tem contrato com o City até junho de 2027, mas sua permanência no clube inglês na próxima temporada é incerta. O atleta pode acabar desembarcando na Espanha.

Nascido no país ibérico, Rodri defendeu o Villareal e o Atlético de Madrid, antes de desembarcar no Manchester City em 2019. Ele se tornou peça fundamental no clube inglês e recebeu o prêmio da Bola de Ouro em 2024.

Desde a premiação, o espanhol tem convivido com muitas lesões. Nas últimas duas temporadas, Rodri entrou em campo em apenas 30 jogos, fez um gol e deu apenas uma assistência pelo Manchester City.