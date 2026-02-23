Rodri em campo pelo CityAFP
Real Madrid e Barcelona disputam a contratação de Rodri, diz jornal alemão
Jogador, de 29 anos, tem contrato até junho de 2027
Galeria! Veja fotos do primeiro treino de Cristian Medina no Botafogo
Argentino deu início aos trabalhos no Glorioso
Marcelo Gallardo anuncia que deixará o River Plate após jogo do Campeonato Argentino
Partida contra o Banfied, na quinta-feira, será o último do treinador à frente do time
CRB anuncia a contratação de Estrella, cria do Vasco
Meio-campista chega ao clube de Alagoas por empréstimo
Após queda na Olimpíada, atleta afirma que médico 'evitou a amputação' de sua perna
O acidente grave aconteceu no dia 8 de fevereiro em Cortina, durante a prova de downhill
Neymar divulga relatório de performance física de jogo do Santos: 'Seguir evoluindo'
Ele revelou dados da derrota do Peixe para o Novorizontino
AFA anuncia suspensão no futebol argentino em protesto contra investigação
Decisão atinge a nona rodada do campeonato nacional e também se estende às demais categorias organizadas pela associação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.