Vini Jr vive bom momento no Real Madrid - Ander Gillenea / AFP

Publicado 23/02/2026 11:00 | Atualizado 23/02/2026 11:27

Rio - Vini Jr vive uma grande fase no Real Madrid. Após marcar na derrota para o Osasuna por 2 a 1, no último sábado (21), o atacante chegou a cinco gols nos últimos quatro jogos — e marcou pela quarta partida consecutiva. Com isso, ganhou elogios do jornal espanhol "Marca".

"Algo mudou em Vinicius. E isso se nota. Nas arquibancadas, em campo e, sobretudo, no rosto do brasileiro. Ele está sorrindo novamente, mais uma vez capaz de decidir partidas . O brasileiro explodiu em 2026, e o Real Madrid gira novamente em torno de seu talento transbordante", disse.

Desde a chegada de Álvaro Arbeloa, que foi escolhido para substituir Xabi Alonso, Vini Jr cresceu de produção e voltou a brilhar. Destaque do Real Madrid nas últimas três temporadas, o brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, em 2024. Com isso, os elogios voltaram.

"O camisa 7 está sorrindo mais do que ninguém. Ele encontrou a fórmula vencedora. Desde a temporada 22/23, quando marcou em cinco partidas consecutivas, ele não demonstrava tanta consistência. São cinco gols nos últimos quatro jogos. E o mais importante, uma constante sensação de perigo", completou.

Com exceção do jogo contra o Valencia, que esteve suspenso, Vini Jr foi titular em todos os jogos do Real Madrid sob o comando de Álvaro Arbeloa. Além disso, nunca foi substituído com o novo treinador, algo raro com o antecessor Xabi Alonso.

Na temporada 2025/26, Vini Jr soma 12 gols e nove assistências em 36 jogos, sendo quase metade dos gols nas últimas quatro partidas. Na última semana, foi decisivo na vitória sobre o Benfica por 1 a 0, em Lisboa, quando foi alvo de racismo do atacante argentino Prestianni e de torcedores do Benfica.