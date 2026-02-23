Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter,Reprodução / Instagram
"De férias, mas nunca tire uma folga para virar a cabeça", disse a beldade, que tem mais de 3 milhões de seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@mikaylademaiter).
Agora você pode ler esta notícia off-line
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter,Reprodução / Instagram
Ex-goleira faz ensaio sensual de biquíni e tira o fôlego dos fãs
Mikayla Demaiter tem mais de 3 milhões de seguidores no seu perfil oficial no Instagram
Treinador do Lyon terá conversa com Endrick depois de atuação ruim: 'Sem individualizar'
Atacante, de 19 anos, atuou na derrota para o Strasbourg
Zubeldía iguala número de vitórias de Diniz em clássicos pelo Fluminense
Treinador conquistou a sétima vitória em nove clássicos disputados
Vasco avalia técnico do Mirassol e Renato Gaúcho para vaga de Fernando Diniz
Cruz-Maltino busca a contratação de um novo técnico
Fluminense mantém invencibilidade em clássicos e iguala marca de 2022
Tricolor venceu os primeiros quatro clássicos da temporada
Lutador do UFC responde acusação de traição com homem, zomba de amante e caso repercute
Atleta da divisão peso-leve do UFC, Dan Hooker respondeu com deboche nas redes sociais enquanto polêmica segue crescendo; entenda
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.