Julián Millán em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Julián Millán em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 19/03/2026 13:58

Rio - Contratado pelo Fluminense, o zagueiro Julián Millán, de 27 anos, ainda não fez sua estreia pelo clube carioca. A tendência é que o colombiano tenha suas primeiras oportunidades depois da paralisação do futebol brasileiro por conta da próxima data Fifa, que irá acontecer depois do próximo fim de semana.

"Vou fazer um cálculo rápido. Temos um jogo sábado, depois a pausa da data Fifa e em seguida 18 rodadas. Seis pela Libertadores, duas pela Copa do Brasil e 10 do Brasileirão. Em dois meses. Isso dá um jogo a cada três dias e um pouco mais. Me diz se não vai ter oportunidade para que todos joguem? A mim não preocupa isso, preocupa que se joguem vão bem. Não se vão ter chances. Todos vão ter minutos. O tema é render. O que estamos fazendo é que quando tenha a chance Julián, renda", afirmou Luís Zubeldía.

O Fluminense desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26 milhões) para contratar o colombiano, junto ao Nacional, do Uruguai. Millán vem sendo avaliado como possível convocado da sua seleção para a Copa do Mundo.

Na partida contra o Vasco, Zubeldía não pode colocar Juan Freytes em campo e ainda assim preferiu escalar Jemmes, atuando pela esquerda, ao lado de Ignácio. A dupla teve péssima atuação e o Cruz-Maltino derrotou o Fluminense por 3 a 2.