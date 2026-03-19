Julián Millán em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Rio - Contratado pelo Fluminense, o zagueiro Julián Millán, de 27 anos, ainda não fez sua estreia pelo clube carioca. A tendência é que o colombiano tenha suas primeiras oportunidades depois da paralisação do futebol brasileiro por conta da próxima data Fifa, que irá acontecer depois do próximo fim de semana.
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"Vou fazer um cálculo rápido. Temos um jogo sábado, depois a pausa da data Fifa e em seguida 18 rodadas. Seis pela Libertadores, duas pela Copa do Brasil e 10 do Brasileirão. Em dois meses. Isso dá um jogo a cada três dias e um pouco mais. Me diz se não vai ter oportunidade para que todos joguem? A mim não preocupa isso, preocupa que se joguem vão bem. Não se vão ter chances. Todos vão ter minutos. O tema é render. O que estamos fazendo é que quando tenha a chance Julián, renda", afirmou Luís Zubeldía.
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O Fluminense desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 26 milhões) para contratar o colombiano, junto ao Nacional, do Uruguai. Millán vem sendo avaliado como possível convocado da sua seleção para a Copa do Mundo.
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Na partida contra o Vasco, Zubeldía não pode colocar Juan Freytes em campo e ainda assim preferiu escalar Jemmes, atuando pela esquerda, ao lado de Ignácio. A dupla teve péssima atuação e o Cruz-Maltino derrotou o Fluminense por 3 a 2.