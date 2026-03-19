Entrevista coletiva de Luis Zubeldía - Lucas Merçon/Fluminense FC

Entrevista coletiva de Luis ZubeldíaLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/03/2026 01:04 | Atualizado 19/03/2026 01:37

Rio - Luis Zubeldía explicou a derrota do Fluminense para o Vasco por 3 a 2 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (18). O Tricolor abriu 2 a 0 de vantagem, mas não sustentou o placar e perdeu com dois gols na reta final. O técnico apontou que o time não conseguiu, sobretudo nos últimos 15 minutos, retomar o que fez em grande parte do clássico.

"Até os 2 a 0 me parecia que éramos melhores, controlando certas jogadas, certos momentos da partida. O 2 a 0 estava dentro do contexto. Depois, já com a ausência do Martinelli, encontraram um gol rápido em jogada de bola parada, num rebote".

"Depois foram ações pontuais, dois gols pontuais, de cruzamento. A medida que os minutos passaram, não conseguimos encontrar o que fizemos por 60, 65 minutos. Sobretudo nos últimos 15 minutos, não pudemos retomar o que fizemos em grande parte da partida. Então, cedemos o protagonismo a eles".

Canobbio abriu o placar com menos de um minuto e, na etapa complementar, Hércules ampliou a vantagem. Pouco depois, Nuno Moreira descontou para o Vasco. Já na reta final, Spinelli e Thiago Mendes marcaram e selaram a virada cruz-maltina.

"Nos empurraram. Jogadores importantes para cuidar da bola foram cansando e tive que trocar, outro perfil. São jogos difíceis, porque sabíamos que em algum momento o jogo ia se desarmar, romper com cruzamento e bola parada. Tudo que fizemos por 60, 65, 70 minutos poderia virar em dez, 15 minutos. Hoje aconteceu isso".

"Em 15 minutos, mudou o jogo. Apesar de fazer 2 a 0 merecidamente, depois eles terminaram ganhando por 3 a 2 também merecidamente. Isso tem a ver com esse empurre final, dez, 15 minutos com jogadas pontuais, que não conseguimos resolver. Com possivelmente cansaço de certos jogadores que terminaram inclinando a balança para que eles conseguissem o triunfo".