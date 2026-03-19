Marcelo ao lado de Vagno - Mailson Santana/FFC

Marcelo ao lado de VagnoMailson Santana/FFC

Publicado 19/03/2026 16:55 | Atualizado 19/03/2026 16:57

Rio - O lateral-esquerdo Vagno viveu um momento especial na vitória do Fluminense sobre Bangu por 2 a 0 , pela Copa Rio sub-20. Ele fez um gol no jogo da quarta-feira (18), diante do Alvirrubro, que contou com a presença de Marcelo. O ex-jogador é um ídolo para a joia da Esquadrilha 07.

"Fiquei muito feliz em ver o Marcelo presenciando meu gol. É um ídolo em quem eu sempre me inspirei. Para mim, o melhor da posição. Foi uma grande honra ter marcado com a presença dele aqui e ajudado a equipe a ganhar", disse o lateral de 18 anos, ao site do Tricolor.

Vagno marcou de pênalti aos 13 minutos do segundo tempo para ampliar a vantagem do Fluminense na partida. Este foi o terceiro gol do lateral-esquerdo em 2026.

"Me preparo tanto que até brincam que eu fico chutando muito depois do treino. Falta, pênalti... Agradeço ao Philipe Saboya (auxiliar técnico), que é o homem da bola parada e dá confiança para a gente. Graças a Deus, deu certo. Agora é descansar, porque os jogos são muito intensos. É ver com a nossa comissão técnica e preparação física o melhor para todos", encerrou.