Jemmes falhou na marcação da bola aérea em dois gols do Vasco nesta quarta-feira (18)Marina Garcia / Fluminense
Nos dois últimos gols marcados pelos vascaínos, Spinelli e Thiago Mendes receberam cruzamentos e marcaram de cabeça, ambos os lances em cima de Jemmes.
Já na partida contra o Athletico-PR, no último domingo (15), o Fluminense vencia o jogo por 2 a 1, mas sofreu o empate com gol de Luiz Gustavo. O time paranaense cobrou uma falta na área do Tricolor, e o jogador desviou de cabeça para empatar, com falha de Ignácio. O jogo terminou em 3 a 2 para os cariocas.
'Como não vão doer?'
"Se me incomodam os gols de cabeça, claro. Como não vão doer? Temos gente alta, com 1,90m, laterais com experiência. Cruzamentos sempre me doem. São jogadas que podemos resolver bem. Hoje não pudemos defender e estar fortes quando se desarmou a partida", afirmou Zubeldía.
Quem também opinou sobre os gols sofridos contra o Vasco foi o lateral-esquerdo do Tricolor, Renê. "Acredito que pecamos um pouco na bola aérea, tanto na bola parada quanto com bola rolando. Acho que eles cresceram no jogo nesse esquisito, jogando bola na área. Não conseguimos nem cobrir o cara que estava cruzando, nem tirar na área. Agora é ver o que deu errado", disse, à TV Globo.
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