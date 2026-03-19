Jemmes falhou na marcação da bola aérea em dois gols do Vasco nesta quarta-feira (18) - Marina Garcia / Fluminense

Jemmes falhou na marcação da bola aérea em dois gols do Vasco nesta quarta-feira (18)Marina Garcia / Fluminense

Publicado 19/03/2026 11:13





Nos dois últimos gols marcados pelos vascaínos, Spinelli e Thiago Mendes receberam cruzamentos e marcaram de cabeça, ambos os lances em cima de Jemmes.



Já na partida contra o Athletico-PR, no último domingo (15), o Fluminense vencia o jogo por 2 a 1, mas sofreu o empate com gol de Luiz Gustavo. O time paranaense cobrou uma falta na área do Tricolor, e o jogador desviou de cabeça para empatar, com falha de Ignácio. O jogo terminou em 3 a 2 para os cariocas. Rio — O Fluminense perdeu para o Vasco por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (18) , no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A derrota evidenciou um dos maiores defeitos do time de Luis Zubeldía nos últimos jogos: a defesa das bolas aéreas.Nos dois últimos gols marcados pelos vascaínos, Spinelli e Thiago Mendes receberam cruzamentos e marcaram de cabeça, ambos os lances em cima de Jemmes.Já na partida contra o Athletico-PR, no último domingo (15), o Fluminense vencia o jogo por 2 a 1, mas sofreu o empate com gol de Luiz Gustavo. O time paranaense cobrou uma falta na área do Tricolor, e o jogador desviou de cabeça para empatar, com falha de Ignácio. O jogo terminou em 3 a 2 para os cariocas.

Nos jogos contra Remo e Flamengo, a equipe de Zubeldía, que apostou na dupla Jemmes e Freytes em ambos, não sofreu gols. Mas novamente contra o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca, em 1º de março, o problema voltou a se repetir, com Saldivia cabeceando para grande defesa de Fábio, e Robert Renan aproveitando o rebote para abrir o placar.

'Como não vão doer?'

O técnico do Fluminense comentou sobre o problema na entrevista coletiva após o jogo contra o Cruz-Maltino, nesta quarta-feira.



"Se me incomodam os gols de cabeça, claro. Como não vão doer? Temos gente alta, com 1,90m, laterais com experiência. Cruzamentos sempre me doem. São jogadas que podemos resolver bem. Hoje não pudemos defender e estar fortes quando se desarmou a partida", afirmou Zubeldía.



Quem também opinou sobre os gols sofridos contra o Vasco foi o lateral-esquerdo do Tricolor, Renê. "Acredito que pecamos um pouco na bola aérea, tanto na bola parada quanto com bola rolando. Acho que eles cresceram no jogo nesse esquisito, jogando bola na área. Não conseguimos nem cobrir o cara que estava cruzando, nem tirar na área. Agora é ver o que deu errado", disse, à TV Globo.