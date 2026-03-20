Flávio Robatto é técnico do Bolívar - Reprodução / Instagram

Flávio Robatto é técnico do BolívarReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 11:19

Rio — O Fluminense conheceu os seus adversários no grupo C da Libertadores, após sorteio realizado nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, no Paraguai. O Tricolor enfrentará o Bolívar, da Bolívia, o Deportivo La Guaira, da Venezuela, e o Independiente Rivadavia, da Argentina. Veja mais detalhes sobre os oponentes a seguir:

Bolívar

O Bolívar é o rival mais tradicional do Fluminense no grupo, com 40 participações na Libertadores. O time tem como comandante o técnico Flávio Robatto, no clube há três temporadas. A equipe se classificou ao torneio após ser vice-campeã boliviana em 2025.



Um dos grandes desafios do Tricolor no duelo é encarar a altitude de 3.650 metros de La Paz. Além disso, o time conta com os atacantes Dorny Romero, autor de 31 gols em 54 jogos no ano passado, e Jhon Velásquez, que marcou 10 gols e 10 assistências no último Campeonato Boliviano.

Deportivo La Guaira

O Deportivo La Guaira, da Venezuela, disputou a Libertadores em 2019 e 2021. A equipe do técnico Héctor Bidoglio ainda não perdeu em 2026 e está em segundo lugar no Campeonato Venezuelano, com quatro vitórias e quatro empates em oito jogos.



No setor de ataque, o time conta com os atacantes Flabian Londõno, reforço para 2026 que até o momento marcou três gols em 10 jogos, e Alí Meza, com passagens por clubes como Deportivo Táchira e Always Ready.

Independiente Rivadavia

O Independiente Rivadavia faz sua estreia na Libertadores após conquistar a Copa Argentina em cima do Argentinos Juniors. A equipe é liderada pelos atacantes Sebástian Villa, que já vestiu as camisas do Boca Juniors e Tolima, e Álex Arce, de 30 anos, que tem passagens pelo Cerro Porteño e LDU. O técnico da equipe é Alfredo Berti, que já comandou times como Newell’s Old Boys e Central Córdoba.