Rodrigo Castillo em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Rodrigo Castillo em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 20/03/2026 10:46 | Atualizado 20/03/2026 10:47

Rio - O atacante John Kennedy, de 23 anos, pode ser desfalque na partida deste sábado entre Fluminense e Atlético-MG, no Maracanã. O jovem não participou do treino da última quinta (19) e Rodrigo Castillo é o favorito para substituir o camisa 9.

No clássico contra o Vasco, John Kennedy foi substituído quando o Fluminense vencia por 2 a 1. O atacante fez sinal de lesão muscular. Apesar de ter feito exames, o Tricolor não divulgou nenhuma contusão do jovem.

Rodrigo Castillo entrou em campo em apenas três jogos, desde que foi contratado, e teve pouco tempo. Suas atuações foram discretas e o atacante pode ter sua primeira grande oportunidade no Fluminense.

John Kennedy vive uma temporada de altos e baixos e não vem agradando tanto os torcedores. Porém, o atacante é o artilheiro do Fluminense no ano, ao lado de Kevin Serna, com cinco gols.