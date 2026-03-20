Hércules marcou pelo segundo jogo consecutivo pelo Fluminense - Marina Garcia/Fluminense

Hércules marcou pelo segundo jogo consecutivo pelo FluminenseMarina Garcia/Fluminense

Publicado 20/03/2026 14:00

Rio - Recuperado de problemas físicos, Hércules voltou a ganhar sequência no Fluminense e recuperou a confiança. O volante marcou pelo segundo jogo consecutivo na derrota diante do Vasco, na última quarta-feira (18), no Maracanã, e repetiu um feito que não acontecia há quase um ano.

Hércules sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda em dezembro do ano passado, que o tirou da semifinal da Copa do Brasil. Recuperado de dores no públis, o volante voltou aos treinos em fevereiro deste ano e largou atrás dos demais jogadores do elenco.

Com a lesão de Bernal, que sofreu ruptura parcial no ligamento cruzado posterior do joelho direito durante o jogo contra o Palmeiras, no dia 25 de fevereiro, Hércules recuperou o espaço. O volante foi titular nos últimos cinco jogos e atuou os 90 minutos completos pela primeira vez diante do Vasco.

Nos últimos dois jogos, Hércules atuou em 174 dos 180 minutos possíveis. O volante marcou gols em jogos consecutivos pela primeira vez desde junho do ano passado, quando marcou contra a Inter de Milão, da Itália, e diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, na Copa do Mundo de Clubes.

Primeiro reforço do Fluminense para 2025, Hércules custou R$ 29 milhões por 70% dos direitos econômicos junto ao Fortaleza. O volante, de 25 anos, chegou após passagem de destaque pelo Leão do Pici e soma 76 jogos, sete gols e duas assistências com a camisa tricolor.