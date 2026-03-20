John Kennedy participou de treinamentoLucas Merçon / Fluminense
John Kennedy volta a treinar neste sexta-feira e deve ser opção contra o Atlético-MG
Atacante, de 23 anos, anotou cinco gols no ano
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