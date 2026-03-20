John Kennedy participou de treinamento - Lucas Merçon / Fluminense

John Kennedy participou de treinamentoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 20/03/2026 14:44

Rio - Os torcedores do Fluminense tiveram uma boa notícia nesta sexta-feira (20). O atacante John Kennedy, de 23 anos, participou sem limitações do treino com seus companheiros e deverá ficar à disposição de Luís Zubeldía, para o duelo contra o Atlético-MG, neste sábado (21), pelo Brasileiro.

No clássico contra o Vasco, John Kennedy foi substituído quando o Fluminense vencia por 2 a 1. O atacante fez sinal de lesão muscular. Apesar disso nenhuma contusão foi diagnosticada pelo departamento médico. Ele foi poupado do treino da última quinta-feira (19).

Com isso, a tendência é que o camisa 9 comece como titular contra o Atlético-MG. Rodrigo Castillo deverá seguir no banco de reservas como opção para o segundo tempo.

John Kennedy vive uma temporada de altos e baixos e não vem agradando tanto os torcedores. Porém, o atacante é o artilheiro do Fluminense no ano, ao lado de Kevin Serna, com cinco gols.