John Kennedy participou de treinamentoLucas Merçon / Fluminense

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Rio - Os torcedores do Fluminense tiveram uma boa notícia nesta sexta-feira (20). O atacante John Kennedy, de 23 anos, participou sem limitações do treino com seus companheiros e deverá ficar à disposição de Luís Zubeldía, para o duelo contra o Atlético-MG, neste sábado (21), pelo Brasileiro.
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No clássico contra o Vasco, John Kennedy foi substituído quando o Fluminense vencia por 2 a 1. O atacante fez sinal de lesão muscular. Apesar disso nenhuma contusão foi diagnosticada pelo departamento médico. Ele foi poupado do treino da última quinta-feira (19).
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Com isso, a tendência é que o camisa 9 comece como titular contra o Atlético-MG. Rodrigo Castillo deverá seguir no banco de reservas como opção para o segundo tempo.
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John Kennedy vive uma temporada de altos e baixos e não vem agradando tanto os torcedores. Porém, o atacante é o artilheiro do Fluminense no ano, ao lado de Kevin Serna, com cinco gols.