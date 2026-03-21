Santi Moreno teve chance no Campeonato Carioca antes da estreia dos titulares do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Santi Moreno teve chance no Campeonato Carioca antes da estreia dos titulares do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 21/03/2026 16:49

O Fluminense encaminhou a saída de Santi Moreno para o Dallas FC por empréstimo com opção de compra. Entretanto, já sabe que terá prejuízo caso a cláusula de venda no contrato seja utilizada.



Afinal, o valor definido com a equipe da MLS para a venda é de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões). Ou seja, inferior aos 6 milhões de dólares (R$ 32 milhões à época) que o Tricolor pagou ao Portland Timbers, também dos Estados Unidos.



Ainda assim, essa foi a solução encontrada pela diretoria para tentar recuperar parte do dinheiro. Afinal, o jogador colombiano não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro, inclusive com dificuldade nos treinos do Fluminense, e não está nos planos, ficando fora até mesmo do banco de reservas em muitos momentos.



O desempenho de Santi Moreno no Fluminense

Apesar de chegar como substituto de Jhon Arias, Santi Moreno foi muito mal nas poucas vezes em que entrou em campo. Ao todo, jogou 13 partidas, sem ter feito gol e com apenas uma assistência.



"O fato é que ele ainda não atingiu o período de adaptação, ainda não está 100% adaptado ao clube e ao país. E a gente entende que essa proposta poderia ser boa para ele se desenvolver mais. E, eventualmente, se o clube não exercer a opção, ele voltar para cá e ajudar", explicou o presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, em entrevista coletiva na sexta-feira.