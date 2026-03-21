Santi Moreno teve chance no Campeonato Carioca antes da estreia dos titulares do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC
Fluminense pode ter prejuízo se concretizar venda de Santi Moreno
Atacante colombiano não conseguiu desempenhar bom futebol e deve voltar a jogar na MLS
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Atacante, de 23 anos, anotou cinco gols no ano
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