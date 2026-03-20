Conmebol sorteou os grupos da Libertadores em 2026 - Daniel Duarte / AFP

Conmebol sorteou os grupos da Libertadores em 2026Daniel Duarte / AFP

Publicado 20/03/2026 16:30 | Atualizado 20/03/2026 16:31

Rio - Fluminense e Flamengo terão os maiores deslocamentos na fase de grupos da Libertadores. A dupla Fla-Flu terá que lidar com uma verdadeira maratona de viagens, incluindo jogos na altitude. O Tricolor vai percorrer a maior distância entre os clubes brasileiros, chegando a quase 10 mil km totais.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores colocou o Fluminense no caminho do Deportivo La Guaira, da Venezuela, do Independiente Rivadavia, da Argentina, e do Bolívar, da Bolívia. O Tricolor das Laranjeiras vai percorrer 9.976 km e ainda terá a altitude de 3.650 metros de La Paz, de acordo com o "Data ESPN".

Logo atrás do Fluminense aparece o Flamengo. O atual campeão da Libertadores caiu na mesma chave do Cusco, do Peru, do Independiente Medellín, da Colômbia, e do Estudiantes, da Argentina. Ao todo, o Rubro-Negro vai percorrer 9.954 km, incluindo a altitude de 3.399 metros da cidade peruana.

Já entre os demais brasileiros, Cruzeiro e Palmeiras aparecem em terceiro e quarto, respectivamente, tendo que percorrer também mais de 9 mil km cada. O Mirassol terá uma das menores distâncias, com apenas 7.685 km, mas terá as altitudes de Quito, no Equador, e El Alto, na Bolívia, pela frente.

Maiores distâncias percorridas entre os brasileiros na Libertadores:

1º - Fluminense: 9.976 km

2º - Flamengo: 9.954 km

3º - Cruzeiro: 9.581 km

4º - Palmeiras: 9.488 km

5º - Mirassol: 7.685 km

6º - Corinthians: 7.566 km