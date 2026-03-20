Andrés Gómez vive grande fase no Vasco - Matheus Lima/Vasco

Andrés Gómez vive grande fase no VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 20/03/2026 15:30

Rio - Um dos destaques do Vasco no ano passado, Andrés Gómez deixou o papel de coadjuvante e assumiu o protagonismo após as saídas de Philippe Coutinho, Rayan e Vegetti. Peça importante no sistema ofensivo do Cruz-Maltino, o atacante coroou o bom momento em 2026 com a convocação para defender a Colômbia nos amistosos contra Croácia e França, nos dias 26 e 29, respectivamente, nos Estados Unidos.

Andrés Gómez estreou pela seleção colombiana em 10 de dezembro de 2023, em um amistoso contra a Venezuela. O atacante marcou o primeiro gol logo no segundo jogo, em 17 de dezembro do mesmo ano, contra o México. O jogador soma seis jogos e dois gols com a camisa da seleção. Em novembro de 2025, foi convocado para amistosos. Porém, ele não entra em campo pela Colômbia desde novembro de 2024.

Desde que estreou, Andrés Gómez soma 12 participações em gols em 37 jogos, sendo 29 como titular. Desde então, o único que participou mais vezes foi Rayan, hoje no Bournemouth, da Inglaterra, com 13. Um dos destaques do Vasco no segundo semestre de 2025, o atacante colombiano começou a temporada em boa fase e já participou de três gols.

Andrés Gómez chegou ao Vasco por empréstimo, no ano passado. No início de 2026, o Cruz-Maltino exerceu a opção de compra e adquiriu 60% dos direitos econômicos junto ao Rennes, da França, por cerca de 4,5 milhões de euros. O jogador, de 23 anos, foi indicação do diretor Admar Lopes, responsável por levá-lo para o futebol francês. O novo contrato é válido até junho de 2031.