Andrés Gómez vive grande fase no VascoMatheus Lima/Vasco
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Jogador assumiu protagonismo após saídas de Rayan, Vegetti e Coutinho
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