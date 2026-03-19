Nuno Moreira tem 12 gols marcados com a camisa do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Nuno Moreira tem 12 gols marcados com a camisa do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 19/03/2026 18:28

O Vasco tinha três derrotas e um empate nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão e, desde a estreia de Renato Gaúcho venceu Palmeiras e Fluminense e empatou com o Cruzeiro. O bom desempenho neste início de trabalho do treinador chama a atenção e Nuno Moreira explica o que mudou no elenco.



"Ele é um cara calmo, tenta transmitir o que sabe e também dá espaço para nós termos palavra e falarmos uns com os outros. Sabemos o que está acontecendo para tentar melhorar. Conseguimos falar uns com os outros. Cada um cobra um ao outro, de forma positiva, e ele também. Acho que esse é o segredo", avaliou Nuno Moreira.



O atacante português, inclusive, é um dos que cresceu de produção. Depois de um início de temporada ruim, ele enfim desencantou em 2026 ao marcar o primeiro gol da virada do Vasco sobre o Fluminense.



"Estava triste por mim também, mas felizmente hoje consegui fazer um gol e espero continuar e fazer mais. Eu sei o meu valor, mas acredito que vai melhorar porque eu trabalho muito", afirmou.



Em 2025, o atacante marcou 11 gols e deu sete assistências, o que o fez ser o quarto jogador do elenco que mais participou diretamente de gols. Ele só ficou atrás de Rayan, Vegetti e Coutinho.